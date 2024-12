Что такое Fcode AI (FCOD)

Fcode is an advanced, AI-powered platform that combines social media, market analysis, and trading insights for cryptocurrency, finance, and business news. It integrates human expertise with AI to help traders and analysts navigate the fast-changing financial world, fostering community-driven research and strategies. As a community-driven platform, Fcode combines human intelligence with AI-driven insights to create a decentralized platform for collaborative market analysis, social interaction, and trading strategies.

Источник Fcode AI (FCOD) Whitepaper Официальный веб-сайт