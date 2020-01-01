Токеномика Fcode AI (FCOD) Откройте для себя ключевую информацию о Fcode AI (FCOD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fcode AI (FCOD) Fcode is a SocialFi platform that fuses real-time price feeds, sentiment dashboards and order-routing APIs with an in-house reasoning agent. Through smart wallet tied to social accounts, users create profiles, post charts, join token-gated chats, copy trades and execute spot or perpetual orders without leaving the browser. The agent continually scans on-chain events, detects volatility, aggregates macro headlines and pushes actionable alerts to the terminal and to X/Twitter in near real time. Официальный сайт: https://fcode.ai Whitepaper: https://docs.fcode.ai/whitepaper Купить FCOD сейчас!

Токеномика и анализ цен Fcode AI (FCOD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fcode AI (FCOD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 839,21K $ 839,21K $ 839,21K Общее предложение: $ 700,19M $ 700,19M $ 700,19M Оборотное предложение: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,96M $ 1,96M $ 1,96M Исторический максимум: $ 0,0101878 $ 0,0101878 $ 0,0101878 Исторический минимум: $ 0,00111097 $ 0,00111097 $ 0,00111097 Текущая цена: $ 0,00279734 $ 0,00279734 $ 0,00279734 Узнайте больше о цене Fcode AI (FCOD)

Токеномика Fcode AI (FCOD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fcode AI (FCOD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FCOD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FCOD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FCOD, изучите текущую цену FCOD!

Прогноз цены FCOD Хотите узнать, куда может двигаться FCOD? Наша страница прогноза цены FCOD объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена FCOD прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!