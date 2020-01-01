Токеномика Fcode AI (FCOD)

Токеномика Fcode AI (FCOD)

Откройте для себя ключевую информацию о Fcode AI (FCOD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Fcode AI (FCOD)

Fcode is a SocialFi platform that fuses real-time price feeds, sentiment dashboards and order-routing APIs with an in-house reasoning agent. Through smart wallet tied to social accounts, users create profiles, post charts, join token-gated chats, copy trades and execute spot or perpetual orders without leaving the browser. The agent continually scans on-chain events, detects volatility, aggregates macro headlines and pushes actionable alerts to the terminal and to X/Twitter in near real time.

Официальный сайт:
https://fcode.ai
Whitepaper:
https://docs.fcode.ai/whitepaper

Токеномика и анализ цен Fcode AI (FCOD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fcode AI (FCOD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 839,21K
$ 839,21K$ 839,21K
Общее предложение:
$ 700,19M
$ 700,19M$ 700,19M
Оборотное предложение:
$ 300,00M
$ 300,00M$ 300,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,96M
$ 1,96M$ 1,96M
Исторический максимум:
$ 0,0101878
$ 0,0101878$ 0,0101878
Исторический минимум:
$ 0,00111097
$ 0,00111097$ 0,00111097
Текущая цена:
$ 0,00279734
$ 0,00279734$ 0,00279734

Токеномика Fcode AI (FCOD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Fcode AI (FCOD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FCOD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FCOD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FCOD, изучите текущую цену FCOD!

Прогноз цены FCOD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.