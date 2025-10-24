Что такое Exim (EXIM)

EXIM Token is the utility token of Coimex, a blockchain-based platform focused on revolutionizing global trade by providing decentralized financial infrastructure for importers and exporters. The project tokenizes real-world commodities such as agricultural products and enables transparent, secure, and efficient transactions. EXIM is used for staking, transaction fee discounts, and governance within the ecosystem. The platform integrates smart contract-based escrow services, on-chain reputation systems, and DeFi tools to support global SMEs in trade finance and risk mitigation.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Exim (EXIM) Сколько стоит Exim (EXIM) на сегодня? Актуальная цена EXIM в USD – 0,100044 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена EXIM в USD? $ 0,100044 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена EXIM в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Exim? Рыночная капитализация EXIM составляет $ 135,50K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение EXIM? Циркулирующее предложение EXIM составляет 1,35M USD . Какова была максимальная цена (ATH) EXIM? EXIM достиг максимальной цены (ATH) в 0,125048 USD . Какова была минимальная цена EXIM за все время (ATL)? EXIM достиг минимальной цены (ATL) в 0,070503 USD . Каков объем торгов EXIM? Объем торгов за последние 24 часа для EXIM составляет -- USD . Вырастет ли EXIM в цене в этом году? EXIM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены EXIM для более подробного анализа.

