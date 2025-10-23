Что такое ETH Strategy (STRAT)

We're a treasury strategy with a continually expanding pool of ETH. ETH grows through long-term convertible debt, with ETH treasury growth outstriping STRAT supply growth, leading to accretive dilution. The ETH in the ETH Strategy treasury is deployed between various staking services and into a STRAT/ETH borrow lend. In this way the ETH is constantly earning yield. STRAT mechanics are designed to autonoumously control the level of debt in the system, by reducing the value of the call options as debt increases. This ensures that the protocol as a whole has strong risk fundamentals.

Источник ETH Strategy (STRAT) Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ETH Strategy (STRAT) Сколько стоит ETH Strategy (STRAT) на сегодня? Актуальная цена STRAT в USD – 0,580701 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена STRAT в USD? $ 0,580701 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена STRAT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация ETH Strategy? Рыночная капитализация STRAT составляет $ 1,42M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение STRAT? Циркулирующее предложение STRAT составляет 2,45M USD . Какова была максимальная цена (ATH) STRAT? STRAT достиг максимальной цены (ATH) в 0,875668 USD . Какова была минимальная цена STRAT за все время (ATL)? STRAT достиг минимальной цены (ATL) в 0,50556 USD . Каков объем торгов STRAT? Объем торгов за последние 24 часа для STRAT составляет -- USD . Вырастет ли STRAT в цене в этом году? STRAT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены STRAT для более подробного анализа.

