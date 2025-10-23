Текущая цена ETH Strategy сегодня составляет 0,580701 USD. Следите за обновлениями цены STRAT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены STRAT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена ETH Strategy сегодня составляет 0,580701 USD. Следите за обновлениями цены STRAT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены STRAT прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о STRAT

Информация о цене STRAT

Официальный сайт STRAT

Токеномика STRAT

Прогноз цен STRAT

Логотип ETH Strategy

Цена ETH Strategy (STRAT)

Не в листинге

Текущая цена 1 STRAT в USD:

$0,580701
$0,580701
+1,70%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены ETH Strategy (STRAT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:38:57 (UTC+8)

Информация о ценах ETH Strategy (STRAT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,560632
$ 0,560632
Мин 24Ч
$ 0,586029
$ 0,586029
Макс 24Ч

$ 0,560632
$ 0,560632

$ 0,586029
$ 0,586029

$ 0,875668
$ 0,875668

$ 0,50556
$ 0,50556

+0,82%

+1,74%

-0,31%

-0,31%

Текущая цена ETH Strategy (STRAT) составляет $0,580701. За последние 24 часа STRAT торговался в диапазоне от $ 0,560632 до $ 0,586029, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена STRAT за все время составляет $ 0,875668, а минимальная – $ 0,50556.

Что касается краткосрочной динамики, STRAT изменился на +0,82% за последний час, на +1,74% за 24 часа и на -0,31% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация ETH Strategy (STRAT)

$ 1,42M
$ 1,42M

--
--

$ 69,03M
$ 69,03M

2,45M
2,45M

118 872 218,6093638
118 872 218,6093638

Текущая рыночная капитализация ETH Strategy составляет $ 1,42M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение STRAT составляет 2,45M, а общее предложение – 118872218.6093638. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 69,03M.

История цен ETH Strategy (STRAT) в USD

За сегодня изменение цены ETH Strategy на USD составило $ +0,00993309.
За последние 30 дней изменение цены ETH Strategy на USD составило $ -0,0900997089.
За последние 60 дней изменение цены ETH Strategy на USD составило $ -0,1861556099.
За последние 90 дней изменение цены ETH Strategy на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00993309+1,74%
30 дней$ -0,0900997089-15,51%
60 дней$ -0,1861556099-32,05%
90 дней$ 0--

Что такое ETH Strategy (STRAT)

We're a treasury strategy with a continually expanding pool of ETH. ETH grows through long-term convertible debt, with ETH treasury growth outstriping STRAT supply growth, leading to accretive dilution.

The ETH in the ETH Strategy treasury is deployed between various staking services and into a STRAT/ETH borrow lend. In this way the ETH is constantly earning yield.

STRAT mechanics are designed to autonoumously control the level of debt in the system, by reducing the value of the call options as debt increases. This ensures that the protocol as a whole has strong risk fundamentals.

Источник ETH Strategy (STRAT)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены ETH Strategy (USD)

Сколько будет стоить ETH Strategy (STRAT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов ETH Strategy (STRAT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для ETH Strategy.

Проверьте прогноз цены ETH Strategy!

STRAT на местную валюту

Токеномика ETH Strategy (STRAT)

Понимание токеномики ETH Strategy (STRAT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена STRAT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ETH Strategy (STRAT)

Сколько стоит ETH Strategy (STRAT) на сегодня?
Актуальная цена STRAT в USD – 0,580701 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена STRAT в USD?
Текущая цена STRAT в USD составляет $ 0,580701. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация ETH Strategy?
Рыночная капитализация STRAT составляет $ 1,42M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение STRAT?
Циркулирующее предложение STRAT составляет 2,45M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) STRAT?
STRAT достиг максимальной цены (ATH) в 0,875668 USD.
Какова была минимальная цена STRAT за все время (ATL)?
STRAT достиг минимальной цены (ATL) в 0,50556 USD.
Каков объем торгов STRAT?
Объем торгов за последние 24 часа для STRAT составляет -- USD.
Вырастет ли STRAT в цене в этом году?
STRAT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены STRAT для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:38:57 (UTC+8)

