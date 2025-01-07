Цена ETF The Token (ETF)
Текущая цена ETF The Token (ETF) сегодня составляет 0.005917 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 124.37K USD. Цена ETF к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка ETF The Token:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 137.71 USD
- Изменение цены ETF The Token в течение дня составляет -1.79%
- Оборотное предложение составляет 21.00M USD
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За сегодня изменение цены ETF The Token на USD составило $ -0.000107920517892983.
За последние 30 дней изменение цены ETF The Token на USD составило $ +0.0016201207.
За последние 60 дней изменение цены ETF The Token на USD составило $ -0.0002127427.
За последние 90 дней изменение цены ETF The Token на USD составило $ +0.000321655823319425.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.000107920517892983
|-1.79%
|30 дней
|$ +0.0016201207
|+27.38%
|60 дней
|$ -0.0002127427
|-3.59%
|90 дней
|$ +0.000321655823319425
|+5.75%
Ознакомьтесь с последним анализом цен ETF The Token: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.52%
-1.79%
+8.51%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
What is the project about? $ETF stands as the bridge between memetic value and one of the most pivotal catalysts crypto has ever seen: spot BTC ETF applications and the SEC's decisions surrounding them. What makes your project unique? ETF The Token draws upon the unique spot BTC ETF narrative, allowing for the gamification of the pending ETF applications and building a community of like-minded crypto enthusiasts. History of your project. ETF The Token was launched on September 1, 2023 on the decentralized exchange Uniswap. What’s next for your project? ETF The Token gamifies each SEC decision regarding the pending spot ETF applications. Please refer to the website etf.live for a detailed roadmap. What can your token be used for? Currently, ETF The Token can be exchanged on Uniswap and can also function as any other ERC-20 token.
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