Токеномика ETF The Token (ETF) Откройте для себя ключевую информацию о ETF The Token (ETF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ETF The Token (ETF) What is the project about? $ETF stands as the bridge between memetic value and one of the most pivotal catalysts crypto has ever seen: spot BTC ETF applications and the SEC's decisions surrounding them. What makes your project unique? ETF The Token draws upon the unique spot BTC ETF narrative, allowing for the gamification of the pending ETF applications and building a community of like-minded crypto enthusiasts. History of your project. ETF The Token was launched on September 1, 2023 on the decentralized exchange Uniswap. What’s next for your project? ETF The Token gamifies each SEC decision regarding the pending spot ETF applications. Please refer to the website etf.live for a detailed roadmap. What can your token be used for? Currently, ETF The Token can be exchanged on Uniswap and can also function as any other ERC-20 token. Официальный сайт: https://etf.live/ Купить ETF сейчас!

Токеномика и анализ цен ETF The Token (ETF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ETF The Token (ETF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 58.89K $ 58.89K $ 58.89K Общее предложение: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Оборотное предложение: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 58.89K $ 58.89K $ 58.89K Исторический максимум: $ 0.617664 $ 0.617664 $ 0.617664 Исторический минимум: $ 0.00152818 $ 0.00152818 $ 0.00152818 Текущая цена: $ 0.00280411 $ 0.00280411 $ 0.00280411 Узнайте больше о цене ETF The Token (ETF)

Токеномика ETF The Token (ETF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ETF The Token (ETF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ETF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ETF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ETF, изучите текущую цену ETF!

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