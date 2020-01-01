Токеномика ETF Rocks (ETF) Откройте для себя ключевую информацию о ETF Rocks (ETF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ETF Rocks (ETF) ETF Rocks is aiming to revolutionize the way we access news. We're building a community-driven news aggregation system that promotes transparency and democratic access to information. Our unique $ETF token engages the community in this process. As we navigate the information age, our system streamlines vast data, enabling the community to identify essential content. Our whitepaper is available on our website etf.rocks/whitepaper for deeper info on our vision. Our team is based in Switzerland, Singapore, Rwanda, Latvia, North Macedonia and Uruguay. We are 7 young lads entrepreneur from 30 to 38yo working to make this live. Официальный сайт: https://etf.rocks Whitepaper: https://etf.rocks/whitepaper Купить ETF сейчас!

Токеномика и анализ цен ETF Rocks (ETF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ETF Rocks (ETF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,55K $ 10,55K $ 10,55K Общее предложение: $ 1,62B $ 1,62B $ 1,62B Оборотное предложение: $ 1,62B $ 1,62B $ 1,62B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,55K $ 10,55K $ 10,55K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене ETF Rocks (ETF)

Токеномика ETF Rocks (ETF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ETF Rocks (ETF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ETF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ETF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ETF, изучите текущую цену ETF!

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