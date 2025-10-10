Токеномика pump.fun (PUMP)
Токеномика и анализ цен pump.fun (PUMP)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене pump.fun (PUMP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о pump.fun (PUMP)
PumpFun (PUMP) – это криптовалюта на базе блокчейна, которая обеспечивает работу децентрализованной платформы запуска токенов PumpFun, ориентированной на демократизацию доступа к ранним Solana-проектам и запуску мемкоинов. Запущенный в июле 2025 года, токен PUMP был создан для решения проблем справедливого распределения токенов и прозрачного запуска проектов в стремительно развивающемся криптосекторе. Благодаря технологически прочной основе, Launchpad-платформа PumpFun позволяет пользователям участвовать в запуске токенов, получать доступ к новым проектам и взаимодействовать с активной экосистемой, при этом обеспечивая безопасность, прозрачность и эффективность процесса распределения токенов.
Токеномика pump.fun (PUMP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики pump.fun (PUMP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов PUMP, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов PUMP.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUMP, изучите текущую цену PUMP!
Как купить PUMP
Заинтересованы в добавлении pump.fun (PUMP) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки PUMP, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.
История цены pump.fun (PUMP)
Анализ истории цены PUMP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены PUMP
Хотите узнать, куда может двигаться PUMP? Наша страница прогноза цены PUMP объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»
Купить pump.fun (PUMP)
Сумма
1 PUMP = 0,005542 USD