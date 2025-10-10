PumpFun (PUMP) – это криптовалюта на базе блокчейна, которая обеспечивает работу децентрализованной платформы запуска токенов PumpFun, ориентированной на демократизацию доступа к ранним Solana-проектам и запуску мемкоинов. Запущенный в июле 2025 года, токен PUMP был создан для решения проблем справедливого распределения токенов и прозрачного запуска проектов в стремительно развивающемся криптосекторе. Благодаря технологически прочной основе, Launchpad-платформа PumpFun позволяет пользователям участвовать в запуске токенов, получать доступ к новым проектам и взаимодействовать с активной экосистемой, при этом обеспечивая безопасность, прозрачность и эффективность процесса распределения токенов.

