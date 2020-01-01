Токеномика Catalyse AI (CAI) Откройте для себя ключевую информацию о Catalyse AI (CAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Catalyse AI (CAI) Catalyse AI — это ИИ-платформа, созданная для автоматизации творческих рабочих процессов в крупных масштабах. От идеи до реализации Catalyse преобразует сложные дизайнерские задачи в оптимизированные решения, требующие всего одного запроса. Не требуется программирования или предварительного опыта. Просто ваши идеи, мгновенно преобразованные в реальность. Официальный сайт: https://catalyse.gg/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x360ee0225CD8ABF0aDf1F97f4c0f4079a4BF41ec Купить CAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Catalyse AI (CAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Catalyse AI (CAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 790,00K $ 790,00K $ 790,00K Исторический максимум: $ 0,15 $ 0,15 $ 0,15 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0079 $ 0,0079 $ 0,0079 Узнайте больше о цене Catalyse AI (CAI)

Токеномика Catalyse AI (CAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Catalyse AI (CAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CAI, изучите текущую цену CAI!

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