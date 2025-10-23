Текущая цена ESV Capital сегодня составляет 0,01857968 USD. Следите за обновлениями цены ESVC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ESVC прямо сейчас на MEXC.Текущая цена ESV Capital сегодня составляет 0,01857968 USD. Следите за обновлениями цены ESVC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ESVC прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о ESVC

Информация о цене ESVC

Официальный сайт ESVC

Токеномика ESVC

Прогноз цен ESVC

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип ESV Capital

Цена ESV Capital (ESVC)

Не в листинге

Текущая цена 1 ESVC в USD:

$0,01857968
$0,01857968$0,01857968
-17,50%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены ESV Capital (ESVC) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:38:43 (UTC+8)

Информация о ценах ESV Capital (ESVC) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,01600163
$ 0,01600163$ 0,01600163
Мин 24Ч
$ 0,02254716
$ 0,02254716$ 0,02254716
Макс 24Ч

$ 0,01600163
$ 0,01600163$ 0,01600163

$ 0,02254716
$ 0,02254716$ 0,02254716

$ 0,193934
$ 0,193934$ 0,193934

$ 0,00539879
$ 0,00539879$ 0,00539879

+0,00%

-17,59%

+30,55%

+30,55%

Текущая цена ESV Capital (ESVC) составляет $0,01857968. За последние 24 часа ESVC торговался в диапазоне от $ 0,01600163 до $ 0,02254716, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ESVC за все время составляет $ 0,193934, а минимальная – $ 0,00539879.

Что касается краткосрочной динамики, ESVC изменился на +0,00% за последний час, на -17,59% за 24 часа и на +30,55% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация ESV Capital (ESVC)

$ 1,86M
$ 1,86M$ 1,86M

--
----

$ 1,86M
$ 1,86M$ 1,86M

100,00M
100,00M 100,00M

99 999 918,126461
99 999 918,126461 99 999 918,126461

Текущая рыночная капитализация ESV Capital составляет $ 1,86M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ESVC составляет 100,00M, а общее предложение – 99999918.126461. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,86M.

История цен ESV Capital (ESVC) в USD

За сегодня изменение цены ESV Capital на USD составило $ -0,00396747432192842.
За последние 30 дней изменение цены ESV Capital на USD составило $ -0,0119475127.
За последние 60 дней изменение цены ESV Capital на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены ESV Capital на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00396747432192842-17,59%
30 дней$ -0,0119475127-64,30%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое ESV Capital (ESVC)

ESVC Capital is not just an investment. It’s the engine. All Tradehouse BOT subscription revenue flows into the ESVC on-chain treasury. Every trade is a proof of utility, not hype Your trading journey with us is just the beginning. Stake ESVC to earn daily Reward and unlock the chance to pitch your own startup ideas for funding. We reinvest a portion of our platform’s profit to support bold solutions from our staking community No Stop Loss: Designed for long-term compounding growth over 1,000 trades. AI-Powered, Hands-Free Trading: Simply connect your Binance account, pay a one-time entry fee, and let the bot trade on your behalf.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник ESV Capital (ESVC)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены ESV Capital (USD)

Сколько будет стоить ESV Capital (ESVC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов ESV Capital (ESVC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для ESV Capital.

Проверьте прогноз цены ESV Capital!

ESVC на местную валюту

Токеномика ESV Capital (ESVC)

Понимание токеномики ESV Capital (ESVC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ESVC прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ESV Capital (ESVC)

Сколько стоит ESV Capital (ESVC) на сегодня?
Актуальная цена ESVC в USD – 0,01857968 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ESVC в USD?
Текущая цена ESVC в USD составляет $ 0,01857968. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация ESV Capital?
Рыночная капитализация ESVC составляет $ 1,86M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ESVC?
Циркулирующее предложение ESVC составляет 100,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ESVC?
ESVC достиг максимальной цены (ATH) в 0,193934 USD.
Какова была минимальная цена ESVC за все время (ATL)?
ESVC достиг минимальной цены (ATL) в 0,00539879 USD.
Каков объем торгов ESVC?
Объем торгов за последние 24 часа для ESVC составляет -- USD.
Вырастет ли ESVC в цене в этом году?
ESVC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ESVC для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:38:43 (UTC+8)

Важные обновления индустрии ESV Capital (ESVC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.