Что такое ENERGY COIN (ENERGY)

ENERGY COIN is a community-driven meme token inspired by the concept of "monetary energy," as popularized by Michael Saylor. The project explores the idea that all value—financial or symbolic—is a form of energy stored and transferred through networks. ENERGY COIN exists on-chain as a decentralized digital asset without a roadmap, utility, or promise of return. It serves as a cultural experiment and memetic artifact within the crypto ecosystem. The token has no intrinsic value and is intended for entertainment and expressive purposes only.

Источник ENERGY COIN (ENERGY) Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ENERGY COIN (ENERGY) Сколько стоит ENERGY COIN (ENERGY) на сегодня? Актуальная цена ENERGY в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ENERGY в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ENERGY в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация ENERGY COIN? Рыночная капитализация ENERGY составляет $ 14,24K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ENERGY? Циркулирующее предложение ENERGY составляет 999,81M USD . Какова была максимальная цена (ATH) ENERGY? ENERGY достиг максимальной цены (ATH) в 0,00208531 USD . Какова была минимальная цена ENERGY за все время (ATL)? ENERGY достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов ENERGY? Объем торгов за последние 24 часа для ENERGY составляет -- USD . Вырастет ли ENERGY в цене в этом году? ENERGY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ENERGY для более подробного анализа.

