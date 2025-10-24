Текущая цена ENERGY COIN сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены ENERGY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ENERGY прямо сейчас на MEXC.Текущая цена ENERGY COIN сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены ENERGY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ENERGY прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о ENERGY

Информация о цене ENERGY

Официальный сайт ENERGY

Токеномика ENERGY

Прогноз цен ENERGY

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип ENERGY COIN

Цена ENERGY COIN (ENERGY)

Не в листинге

Текущая цена 1 ENERGY в USD:

--
----
+5,40%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены ENERGY COIN (ENERGY) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:51:36 (UTC+8)

Информация о ценах ENERGY COIN (ENERGY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00208531
$ 0,00208531$ 0,00208531

$ 0
$ 0$ 0

--

+5,46%

-6,87%

-6,87%

Текущая цена ENERGY COIN (ENERGY) составляет --. За последние 24 часа ENERGY торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ENERGY за все время составляет $ 0,00208531, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, ENERGY изменился на -- за последний час, на +5,46% за 24 часа и на -6,87% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация ENERGY COIN (ENERGY)

$ 14,24K
$ 14,24K$ 14,24K

--
----

$ 14,24K
$ 14,24K$ 14,24K

999,81M
999,81M 999,81M

999 809 814,474429
999 809 814,474429 999 809 814,474429

Текущая рыночная капитализация ENERGY COIN составляет $ 14,24K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ENERGY составляет 999,81M, а общее предложение – 999809814.474429. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 14,24K.

История цен ENERGY COIN (ENERGY) в USD

За сегодня изменение цены ENERGY COIN на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены ENERGY COIN на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены ENERGY COIN на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены ENERGY COIN на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+5,46%
30 дней$ 0-37,18%
60 дней$ 0-77,03%
90 дней$ 0--

Что такое ENERGY COIN (ENERGY)

ENERGY COIN is a community-driven meme token inspired by the concept of “monetary energy,” as popularized by Michael Saylor. The project explores the idea that all value—financial or symbolic—is a form of energy stored and transferred through networks. ENERGY COIN exists on-chain as a decentralized digital asset without a roadmap, utility, or promise of return. It serves as a cultural experiment and memetic artifact within the crypto ecosystem. The token has no intrinsic value and is intended for entertainment and expressive purposes only.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник ENERGY COIN (ENERGY)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены ENERGY COIN (USD)

Сколько будет стоить ENERGY COIN (ENERGY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов ENERGY COIN (ENERGY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для ENERGY COIN.

Проверьте прогноз цены ENERGY COIN!

ENERGY на местную валюту

Токеномика ENERGY COIN (ENERGY)

Понимание токеномики ENERGY COIN (ENERGY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ENERGY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ENERGY COIN (ENERGY)

Сколько стоит ENERGY COIN (ENERGY) на сегодня?
Актуальная цена ENERGY в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ENERGY в USD?
Текущая цена ENERGY в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация ENERGY COIN?
Рыночная капитализация ENERGY составляет $ 14,24K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ENERGY?
Циркулирующее предложение ENERGY составляет 999,81M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ENERGY?
ENERGY достиг максимальной цены (ATH) в 0,00208531 USD.
Какова была минимальная цена ENERGY за все время (ATL)?
ENERGY достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов ENERGY?
Объем торгов за последние 24 часа для ENERGY составляет -- USD.
Вырастет ли ENERGY в цене в этом году?
ENERGY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ENERGY для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:51:36 (UTC+8)

Важные обновления индустрии ENERGY COIN (ENERGY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.