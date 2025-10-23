Что такое ELLA (ELLA)

$ELLA is a unique project on the Solana blockchain, inspired by a rare blue merle French Bulldog. $ELLA blends real-world charm with digital culture, aiming to create a loyal, community-driven ecosystem. $ELLA is more than just a meme coin, $ELLA represents creativity, authenticity, and long-term vision—led by a proven team committed to building something meaningful, fun, and lasting in the crypto world and beyond.

Прогноз цены ELLA (USD)

Сколько будет стоить ELLA (ELLA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов ELLA (ELLA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для ELLA.

ELLA на местную валюту

Токеномика ELLA (ELLA)

Понимание токеномики ELLA (ELLA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ELLA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ELLA (ELLA) Сколько стоит ELLA (ELLA) на сегодня? Актуальная цена ELLA в USD – 0,00123428 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ELLA в USD? $ 0,00123428 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ELLA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация ELLA? Рыночная капитализация ELLA составляет $ 1,23M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ELLA? Циркулирующее предложение ELLA составляет 999,96M USD . Какова была максимальная цена (ATH) ELLA? ELLA достиг максимальной цены (ATH) в 0,00132958 USD . Какова была минимальная цена ELLA за все время (ATL)? ELLA достиг минимальной цены (ATL) в 0,00013543 USD . Каков объем торгов ELLA? Объем торгов за последние 24 часа для ELLA составляет -- USD . Вырастет ли ELLA в цене в этом году? ELLA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ELLA для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии ELLA (ELLA)