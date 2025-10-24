Что такое DUNA AI (DUNA)

At Duna our mission is clear: to onboard over 1 billion population with our sovereign-grade RWA for Tokenized Citizenship and secure national E-governance in a record time. Tokenize everything, everywhere. Internet Countries Markets is the goal. And Internet Countries Markets is becoming a reality. Nation by nation. Market by market. Chain by chain. All powered by $DUNA Dunaverse - PIONEERING INTERNET COUNTRIES MARKET At Duna our mission is clear: to onboard over 1 billion population with our sovereign-grade RWA for Tokenized Citizenship and secure national E-governance in a record time. Tokenize everything, everywhere. Internet Countries Markets is the goal. And Internet Countries Markets is becoming a reality. Nation by nation. Market by market. Chain by chain. All powered by $DUNA Dunaverse - PIONEERING INTERNET COUNTRIES MARKET

Люди также спрашивают: Другие вопросы о DUNA AI (DUNA) Сколько стоит DUNA AI (DUNA) на сегодня? Актуальная цена DUNA в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена DUNA в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена DUNA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация DUNA AI? Рыночная капитализация DUNA составляет $ 346,79K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение DUNA? Циркулирующее предложение DUNA составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) DUNA? DUNA достиг максимальной цены (ATH) в 0,00300003 USD . Какова была минимальная цена DUNA за все время (ATL)? DUNA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов DUNA? Объем торгов за последние 24 часа для DUNA составляет -- USD . Вырастет ли DUNA в цене в этом году? DUNA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DUNA для более подробного анализа.

