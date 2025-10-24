Текущая цена DUNA AI сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены DUNA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DUNA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена DUNA AI сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены DUNA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DUNA прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о DUNA

Информация о цене DUNA

Официальный сайт DUNA

Токеномика DUNA

Прогноз цен DUNA

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип DUNA AI

Цена DUNA AI (DUNA)

Не в листинге

Текущая цена 1 DUNA в USD:

$0,00034679
$0,00034679$0,00034679
+5,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены DUNA AI (DUNA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:36:40 (UTC+8)

Информация о ценах DUNA AI (DUNA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00300003
$ 0,00300003$ 0,00300003

$ 0
$ 0$ 0

+0,54%

+5,03%

+11,15%

+11,15%

Текущая цена DUNA AI (DUNA) составляет --. За последние 24 часа DUNA торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DUNA за все время составляет $ 0,00300003, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, DUNA изменился на +0,54% за последний час, на +5,03% за 24 часа и на +11,15% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация DUNA AI (DUNA)

$ 346,79K
$ 346,79K$ 346,79K

--
----

$ 346,79K
$ 346,79K$ 346,79K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация DUNA AI составляет $ 346,79K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DUNA составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 346,79K.

История цен DUNA AI (DUNA) в USD

За сегодня изменение цены DUNA AI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены DUNA AI на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены DUNA AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены DUNA AI на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+5,03%
30 дней$ 0-8,98%
60 дней$ 0-22,00%
90 дней$ 0--

Что такое DUNA AI (DUNA)

At Duna our mission is clear: to onboard over 1 billion population with our sovereign-grade RWA for Tokenized Citizenship and secure national E-governance in a record time. Tokenize everything, everywhere.

Internet Countries Markets is the goal. And Internet Countries Markets is becoming a reality.

Nation by nation. Market by market. Chain by chain.

All powered by $DUNA Dunaverse - PIONEERING INTERNET COUNTRIES MARKET

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник DUNA AI (DUNA)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены DUNA AI (USD)

Сколько будет стоить DUNA AI (DUNA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов DUNA AI (DUNA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для DUNA AI.

Проверьте прогноз цены DUNA AI!

DUNA на местную валюту

Токеномика DUNA AI (DUNA)

Понимание токеномики DUNA AI (DUNA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DUNA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о DUNA AI (DUNA)

Сколько стоит DUNA AI (DUNA) на сегодня?
Актуальная цена DUNA в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DUNA в USD?
Текущая цена DUNA в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация DUNA AI?
Рыночная капитализация DUNA составляет $ 346,79K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DUNA?
Циркулирующее предложение DUNA составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DUNA?
DUNA достиг максимальной цены (ATH) в 0,00300003 USD.
Какова была минимальная цена DUNA за все время (ATL)?
DUNA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов DUNA?
Объем торгов за последние 24 часа для DUNA составляет -- USD.
Вырастет ли DUNA в цене в этом году?
DUNA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DUNA для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:36:40 (UTC+8)

Важные обновления индустрии DUNA AI (DUNA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.