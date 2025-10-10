Токеномика DUNA AI (DUNA)
Токеномика и анализ цен DUNA AI (DUNA)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене DUNA AI (DUNA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о DUNA AI (DUNA)
At Duna our mission is clear: to onboard over 1 billion population with our sovereign-grade RWA for Tokenized Citizenship and secure national E-governance in a record time. Tokenize everything, everywhere.
Internet Countries Markets is the goal. And Internet Countries Markets is becoming a reality.
Nation by nation. Market by market. Chain by chain.
All powered by $DUNA Dunaverse - PIONEERING INTERNET COUNTRIES MARKET
Токеномика DUNA AI (DUNA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики DUNA AI (DUNA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов DUNA, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов DUNA.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DUNA, изучите текущую цену DUNA!
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
