Токеномика DUNA AI (DUNA) Откройте для себя ключевую информацию о DUNA AI (DUNA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен DUNA AI (DUNA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DUNA AI (DUNA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 355,17K $ 355,17K $ 355,17K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 355,17K $ 355,17K $ 355,17K Исторический максимум: $ 0,00300003 $ 0,00300003 $ 0,00300003 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00035517 $ 0,00035517 $ 0,00035517 Узнайте больше о цене DUNA AI (DUNA) Купить DUNA сейчас!

At Duna our mission is clear: to onboard over 1 billion population with our sovereign-grade RWA for Tokenized Citizenship and secure national E-governance in a record time. Tokenize everything, everywhere. Internet Countries Markets is the goal. And Internet Countries Markets is becoming a reality. Nation by nation. Market by market. Chain by chain. All powered by $DUNA Dunaverse - PIONEERING INTERNET COUNTRIES MARKET Официальный сайт: https://dunaverse.com/

Токеномика DUNA AI (DUNA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DUNA AI (DUNA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DUNA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DUNA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DUNA, изучите текущую цену DUNA!

Прогноз цены DUNA Хотите узнать, куда может двигаться DUNA? Наша страница прогноза цены DUNA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена DUNA прямо сейчас!

