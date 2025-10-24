Что такое dreamcoin (DREAM)

Dreamcoin is an internet-native meme coin inspired by nostalgia, dreams, and vaporwave aesthetics. More than just a digital currency, it represents a vibrant movement for dreamers, creatives, and believers. Built for fun, innovation, and community, Dreamcoin blends art, culture, and technology to craft a surreal, dreamlike, and visionary financial experience across the digital landscape within Web3 digital assets.

Источник dreamcoin (DREAM) Официальный веб-сайт

Прогноз цены dreamcoin (USD)

Сколько будет стоить dreamcoin (DREAM) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов dreamcoin (DREAM) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для dreamcoin.

DREAM на местную валюту

Токеномика dreamcoin (DREAM)

Понимание токеномики dreamcoin (DREAM) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DREAM прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о dreamcoin (DREAM) Сколько стоит dreamcoin (DREAM) на сегодня? Актуальная цена DREAM в USD – 0,00001578 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена DREAM в USD? $ 0,00001578 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена DREAM в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация dreamcoin? Рыночная капитализация DREAM составляет $ 15,76K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение DREAM? Циркулирующее предложение DREAM составляет 998,77M USD . Какова была максимальная цена (ATH) DREAM? DREAM достиг максимальной цены (ATH) в 0,00022927 USD . Какова была минимальная цена DREAM за все время (ATL)? DREAM достиг минимальной цены (ATL) в 0,00001262 USD . Каков объем торгов DREAM? Объем торгов за последние 24 часа для DREAM составляет -- USD . Вырастет ли DREAM в цене в этом году? DREAM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DREAM для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии dreamcoin (DREAM)