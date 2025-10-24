Что такое Drawcast (DRAW)

Drawcast is a fun and competitive social drawing game built on Farcaster and the Base app. With over 6,000 players already onboard, it has quickly risen to become one of the top-ranked apps in the Farcaster ecosystem. Players can challenge friends, share their creativity, and even earn rewards, making Drawcast not just a game but a growing community where art, fun, and onchain culture come together.

Токеномика Drawcast (DRAW)

Понимание токеномики Drawcast (DRAW) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DRAW прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Drawcast (DRAW) Сколько стоит Drawcast (DRAW) на сегодня? Актуальная цена DRAW в USD – 0,00000121 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена DRAW в USD? $ 0,00000121 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена DRAW в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Drawcast? Рыночная капитализация DRAW составляет $ 121,41K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение DRAW? Циркулирующее предложение DRAW составляет 100,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) DRAW? DRAW достиг максимальной цены (ATH) в 0,00000311 USD . Какова была минимальная цена DRAW за все время (ATL)? DRAW достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов DRAW? Объем торгов за последние 24 часа для DRAW составляет -- USD . Вырастет ли DRAW в цене в этом году? DRAW может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DRAW для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Drawcast (DRAW)