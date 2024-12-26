Цена Dopex Rebate (RDPX)
Текущая цена Dopex Rebate (RDPX) сегодня составляет 2.62 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 3.57M USD. Цена RDPX к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Dopex Rebate:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 18.35 USD
- Изменение цены Dopex Rebate в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 1.36M USD
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За сегодня изменение цены Dopex Rebate на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Dopex Rebate на USD составило $ +2.1442936740.
За последние 60 дней изменение цены Dopex Rebate на USD составило $ +1.5441674780.
За последние 90 дней изменение цены Dopex Rebate на USD составило $ +1.1181768339381318.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ +2.1442936740
|+81.84%
|60 дней
|$ +1.5441674780
|+58.94%
|90 дней
|$ +1.1181768339381318
|+74.45%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Dopex Rebate: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
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-7.37%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
rDPX is the Dopex protocol rebate token. It is a token minted and distributed for any losses incurred by pool participants. The amount of tokens minted are determined based on the net value of losses incurred at the end of a pool's epoch. A percentage of the losses, which is determined by governance, is minted for all pool participants after the epoch has ended. rDPX while having a no cap supply - has mechanisms in-place to avoid it from being valueless while also providing intrinsic value to the token. 1. rDPX would be a fee requirement for future app layer additions to Dopex such as vaults. 2. Dopex would support rDPX as collateral to borrow funds from Margin to leverage option positions. 3. rDPX would be usable as collateral to mint synthetic assets, commodities etc. which could further be used to create options for synthetic non-crypto assets. 4. Fee accrual can be boosted via staking rDPX.
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|1 RDPX к AUD
A$4.192
|1 RDPX к GBP
￡2.0174
|1 RDPX к EUR
€2.5152
|1 RDPX к USD
$2.62
|1 RDPX к MYR
RM11.7376
|1 RDPX к TRY
₺92.2764
|1 RDPX к JPY
¥412.3356
|1 RDPX к RUB
₽261.7642
|1 RDPX к INR
₹223.6432
|1 RDPX к IDR
Rp42,258.0586
|1 RDPX к PHP
₱153.6892
|1 RDPX к EGP
￡E.133.227
|1 RDPX к BRL
R$16.6108
|1 RDPX к CAD
C$3.7466
|1 RDPX к BDT
৳312.566
|1 RDPX к NGN
₦4,049.4458
|1 RDPX к UAH
₴109.6732
|1 RDPX к VES
Bs133.62
|1 RDPX к PKR
Rs728.1766
|1 RDPX к KZT
₸1,355.4046
|1 RDPX к THB
฿89.4206
|1 RDPX к TWD
NT$85.674
|1 RDPX к CHF
Fr2.3056
|1 RDPX к HKD
HK$20.3836
|1 RDPX к MAD
.د.م26.3572