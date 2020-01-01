Токеномика Dopex Rebate (RDPX) Откройте для себя ключевую информацию о Dopex Rebate (RDPX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dopex Rebate (RDPX) rDPX is the Dopex protocol rebate token. It is a token minted and distributed for any losses incurred by pool participants. The amount of tokens minted are determined based on the net value of losses incurred at the end of a pool's epoch. A percentage of the losses, which is determined by governance, is minted for all pool participants after the epoch has ended. rDPX while having a no cap supply - has mechanisms in-place to avoid it from being valueless while also providing intrinsic value to the token. rDPX would be a fee requirement for future app layer additions to Dopex such as vaults. Dopex would support rDPX as collateral to borrow funds from Margin to leverage option positions. rDPX would be usable as collateral to mint synthetic assets, commodities etc. which could further be used to create options for synthetic non-crypto assets. Fee accrual can be boosted via staking rDPX. Официальный сайт: https://dopex.io Купить RDPX сейчас!

Токеномика и анализ цен Dopex Rebate (RDPX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dopex Rebate (RDPX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,01M $ 2,01M $ 2,01M Общее предложение: $ 2,10M $ 2,10M $ 2,10M Оборотное предложение: $ 1,36M $ 1,36M $ 1,36M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,10M $ 3,10M $ 3,10M Исторический максимум: $ 315,58 $ 315,58 $ 315,58 Исторический минимум: $ 0,308974 $ 0,308974 $ 0,308974 Текущая цена: $ 1,48 $ 1,48 $ 1,48 Узнайте больше о цене Dopex Rebate (RDPX)

Токеномика Dopex Rebate (RDPX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dopex Rebate (RDPX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RDPX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RDPX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RDPX, изучите текущую цену RDPX!

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