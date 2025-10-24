Что такое Dope (DOPE)

$DOPE - The Illegitimate Lovechild of Doge & Pepe Somewhere deep in the blockchain sewer, Doge and Pepe had an awkward staring contest… …one thing led to another, it turned into a one-night stand.… and BOOM 9 months later, out popped $DOPE - a cursed yet majestic dopamine-infused memecoin baby that no one asked for but everyone needed. Now it’s here. It’s loud. It’s DOPE. This isn’t financial advice, this is emotional damage on-chain No Taxes, No Bullshit. It’s that simple. LP tokens are locked, and contract ownership is renounced. $DOPE - The Illegitimate Lovechild of Doge & Pepe Somewhere deep in the blockchain sewer, Doge and Pepe had an awkward staring contest… …one thing led to another, it turned into a one-night stand.… and BOOM 9 months later, out popped $DOPE - a cursed yet majestic dopamine-infused memecoin baby that no one asked for but everyone needed. Now it’s here. It’s loud. It’s DOPE. This isn’t financial advice, this is emotional damage on-chain No Taxes, No Bullshit. It’s that simple. LP tokens are locked, and contract ownership is renounced.

Прогноз цены Dope (USD)

Сколько будет стоить Dope (DOPE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Dope (DOPE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Dope.

DOPE на местную валюту

Токеномика Dope (DOPE)

Понимание токеномики Dope (DOPE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DOPE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Dope (DOPE) Сколько стоит Dope (DOPE) на сегодня? Актуальная цена DOPE в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена DOPE в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена DOPE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Dope? Рыночная капитализация DOPE составляет $ 10,32K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение DOPE? Циркулирующее предложение DOPE составляет 420,69T USD . Какова была максимальная цена (ATH) DOPE? DOPE достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена DOPE за все время (ATL)? DOPE достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов DOPE? Объем торгов за последние 24 часа для DOPE составляет -- USD . Вырастет ли DOPE в цене в этом году? DOPE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DOPE для более подробного анализа.

