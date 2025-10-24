Текущая цена Doge Baby сегодня составляет 0,073134 USD. Следите за обновлениями цены DOGE BABY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DOGE BABY прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Doge Baby сегодня составляет 0,073134 USD. Следите за обновлениями цены DOGE BABY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DOGE BABY прямо сейчас на MEXC.

$0,073134
-4,90%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
График цены Doge Baby (DOGE BABY) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:35:53 (UTC+8)

Информация о ценах Doge Baby (DOGE BABY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,067732
Мин 24Ч
$ 0,086206
Макс 24Ч

$ 0,067732
$ 0,086206
$ 25,64
$ 0,04427141
+6,17%

-4,98%

-96,08%

-96,08%

Текущая цена Doge Baby (DOGE BABY) составляет $0,073134. За последние 24 часа DOGE BABY торговался в диапазоне от $ 0,067732 до $ 0,086206, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DOGE BABY за все время составляет $ 25,64, а минимальная – $ 0,04427141.

Что касается краткосрочной динамики, DOGE BABY изменился на +6,17% за последний час, на -4,98% за 24 часа и на -96,08% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Doge Baby (DOGE BABY)

$ 21,90K
--
$ 21,90K
300,00K
300 000,0
Текущая рыночная капитализация Doge Baby составляет $ 21,90K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DOGE BABY составляет 300,00K, а общее предложение – 300000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 21,90K.

История цен Doge Baby (DOGE BABY) в USD

За сегодня изменение цены Doge Baby на USD составило $ -0,00383983774920151.
За последние 30 дней изменение цены Doge Baby на USD составило $ -0,0715138332.
За последние 60 дней изменение цены Doge Baby на USD составило $ -0,0728717853.
За последние 90 дней изменение цены Doge Baby на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00383983774920151-4,98%
30 дней$ -0,0715138332-97,78%
60 дней$ -0,0728717853-99,64%
90 дней$ 0--

Что такое Doge Baby (DOGE BABY)

The Baby Golden Dog created by the Top 100 Community Alliance was successfully launched. The total Baby Golden Dog was issued only 300,000, with clean contracts and discarded permissions. There were no project parties. Tens of thousands of retail investors and joint ventures would do 10,000U per piece! Now we are jointly created by 86 Community, Pangu Community, Miracle Community, Rocket Community, Pudu Community and other major communities that connect with each other are jointly created. At present, chaos in the currency circle is everywhere. Baby Jindog is willing to be a clear stream in the circle and is a safe haven for the leeks in the currency circle. You must not miss the opportunity, and you will never come again! It takes a year for the whole dog to finish Pangu’s unfinished road! Baby Golden Dog will no longer have a battle!

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру.

Источник Doge Baby (DOGE BABY)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Doge Baby (USD)

Сколько будет стоить Doge Baby (DOGE BABY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Doge Baby (DOGE BABY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Doge Baby.

Проверьте прогноз цены Doge Baby!

DOGE BABY на местную валюту

Токеномика Doge Baby (DOGE BABY)

Понимание токеномики Doge Baby (DOGE BABY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DOGE BABY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Doge Baby (DOGE BABY)

Сколько стоит Doge Baby (DOGE BABY) на сегодня?
Актуальная цена DOGE BABY в USD – 0,073134 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DOGE BABY в USD?
Текущая цена DOGE BABY в USD составляет $ 0,073134. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Doge Baby?
Рыночная капитализация DOGE BABY составляет $ 21,90K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DOGE BABY?
Циркулирующее предложение DOGE BABY составляет 300,00K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DOGE BABY?
DOGE BABY достиг максимальной цены (ATH) в 25,64 USD.
Какова была минимальная цена DOGE BABY за все время (ATL)?
DOGE BABY достиг минимальной цены (ATL) в 0,04427141 USD.
Каков объем торгов DOGE BABY?
Объем торгов за последние 24 часа для DOGE BABY составляет -- USD.
Вырастет ли DOGE BABY в цене в этом году?
DOGE BABY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DOGE BABY для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Doge Baby (DOGE BABY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.