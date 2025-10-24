Что такое Doctor Mutant (DRMUTANT)

Doctor Mutant ($DRMUTANT) is the wild new memecoin born from the creative chaos of Matt Furie, the legendary artist behind Pepe the Frog. Featured in Furie's latest book Cortex Vortex, Doctor Mutant isn't just another coin—it's a cultural mutation that blends art, humor, and community into one unstoppable force. Fair launched on the Ethereum network with liquidity burned forever, $DRMUTANT is built to thrive as a true community-driven project. The lore? Simple: the mutation has begun. Doctor Mutant represents a new chapter in crypto chaos — a blend of art, memes, and mutant energy designed to infect the space with originality. Think of it as Pepe's weird, chaotic cousin who escaped the lab and decided to live on-chain.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Doctor Mutant (DRMUTANT) Сколько стоит Doctor Mutant (DRMUTANT) на сегодня? Актуальная цена DRMUTANT в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена DRMUTANT в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена DRMUTANT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Doctor Mutant? Рыночная капитализация DRMUTANT составляет $ 48,49K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение DRMUTANT? Циркулирующее предложение DRMUTANT составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) DRMUTANT? DRMUTANT достиг максимальной цены (ATH) в 0,00232529 USD . Какова была минимальная цена DRMUTANT за все время (ATL)? DRMUTANT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов DRMUTANT? Объем торгов за последние 24 часа для DRMUTANT составляет -- USD . Вырастет ли DRMUTANT в цене в этом году? DRMUTANT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DRMUTANT для более подробного анализа.

