Текущая цена Doctor Mutant сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены DRMUTANT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DRMUTANT прямо сейчас на MEXC.

--
----
+4,30%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Doctor Mutant (DRMUTANT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:49:10 (UTC+8)

Информация о ценах Doctor Mutant (DRMUTANT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00232529
$ 0,00232529$ 0,00232529

$ 0
$ 0$ 0

+1,06%

+4,32%

-20,62%

-20,62%

Текущая цена Doctor Mutant (DRMUTANT) составляет --. За последние 24 часа DRMUTANT торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DRMUTANT за все время составляет $ 0,00232529, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, DRMUTANT изменился на +1,06% за последний час, на +4,32% за 24 часа и на -20,62% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Doctor Mutant (DRMUTANT)

$ 48,49K
$ 48,49K$ 48,49K

--
----

$ 48,49K
$ 48,49K$ 48,49K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Doctor Mutant составляет $ 48,49K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DRMUTANT составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 48,49K.

История цен Doctor Mutant (DRMUTANT) в USD

За сегодня изменение цены Doctor Mutant на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Doctor Mutant на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Doctor Mutant на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Doctor Mutant на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+4,32%
30 дней$ 0-31,12%
60 дней$ 0-74,80%
90 дней$ 0--

Что такое Doctor Mutant (DRMUTANT)

Doctor Mutant ($DRMUTANT) is the wild new memecoin born from the creative chaos of Matt Furie, the legendary artist behind Pepe the Frog.

Featured in Furie’s latest book Cortex Vortex, Doctor Mutant isn’t just another coin—it’s a cultural mutation that blends art, humor, and community into one unstoppable force.

Fair launched on the Ethereum network with liquidity burned forever, $DRMUTANT is built to thrive as a true community-driven project.

The lore? Simple: the mutation has begun. Doctor Mutant represents a new chapter in crypto chaos — a blend of art, memes, and mutant energy designed to infect the space with originality.

Think of it as Pepe’s weird, chaotic cousin who escaped the lab and decided to live on-chain.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Doctor Mutant (DRMUTANT)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Doctor Mutant (USD)

Сколько будет стоить Doctor Mutant (DRMUTANT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Doctor Mutant (DRMUTANT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Doctor Mutant.

Проверьте прогноз цены Doctor Mutant!

DRMUTANT на местную валюту

Токеномика Doctor Mutant (DRMUTANT)

Понимание токеномики Doctor Mutant (DRMUTANT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DRMUTANT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Doctor Mutant (DRMUTANT)

Сколько стоит Doctor Mutant (DRMUTANT) на сегодня?
Актуальная цена DRMUTANT в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DRMUTANT в USD?
Текущая цена DRMUTANT в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Doctor Mutant?
Рыночная капитализация DRMUTANT составляет $ 48,49K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DRMUTANT?
Циркулирующее предложение DRMUTANT составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DRMUTANT?
DRMUTANT достиг максимальной цены (ATH) в 0,00232529 USD.
Какова была минимальная цена DRMUTANT за все время (ATL)?
DRMUTANT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов DRMUTANT?
Объем торгов за последние 24 часа для DRMUTANT составляет -- USD.
Вырастет ли DRMUTANT в цене в этом году?
DRMUTANT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DRMUTANT для более подробного анализа.
