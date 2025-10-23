Что такое Dialectic USD Vault (DUSD)

Makina is a next-generation DeFi Execution Engine that brings institutional-grade risk-adjusted strategies onchain. Its non-custodial and trust-minimized architecture enables access to secure, high-yield opportunities across EVM chains. Makina redefines capital allocation in DeFi with real-time yield optimization, continuous revenue accrual, on-chain accounting, built-in risk management, and infinite composability. Dialectic USD brings flagship yielding strategies that have consistently delivered industry-leading returns over multiple years'.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Dialectic USD Vault (DUSD) Сколько стоит Dialectic USD Vault (DUSD) на сегодня? Актуальная цена DUSD в USD – 1,004 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена DUSD в USD? $ 1,004 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена DUSD в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Dialectic USD Vault? Рыночная капитализация DUSD составляет $ 40,15M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение DUSD? Циркулирующее предложение DUSD составляет 40,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) DUSD? DUSD достиг максимальной цены (ATH) в 1,006 USD . Какова была минимальная цена DUSD за все время (ATL)? DUSD достиг минимальной цены (ATL) в 0,999002 USD . Каков объем торгов DUSD? Объем торгов за последние 24 часа для DUSD составляет -- USD . Вырастет ли DUSD в цене в этом году? DUSD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DUSD для более подробного анализа.

