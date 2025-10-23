Текущая цена Dialectic USD Vault сегодня составляет 1,004 USD. Следите за обновлениями цены DUSD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DUSD прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Dialectic USD Vault сегодня составляет 1,004 USD. Следите за обновлениями цены DUSD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DUSD прямо сейчас на MEXC.

Логотип Dialectic USD Vault

Цена Dialectic USD Vault (DUSD)

Не в листинге

Текущая цена 1 DUSD в USD:

$1,004
$1,004
0,00%1D
USD
График цены Dialectic USD Vault (DUSD) в реальном времени
Информация о ценах Dialectic USD Vault (DUSD) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 1,003
$ 1,003
Мин 24Ч
$ 1,004
$ 1,004
Макс 24Ч

$ 1,003
$ 1,003

$ 1,004
$ 1,004

$ 1,006
$ 1,006

$ 0,999002
$ 0,999002

--

-0,03%

+0,06%

+0,06%

Текущая цена Dialectic USD Vault (DUSD) составляет $1,004. За последние 24 часа DUSD торговался в диапазоне от $ 1,003 до $ 1,004, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DUSD за все время составляет $ 1,006, а минимальная – $ 0,999002.

Что касается краткосрочной динамики, DUSD изменился на -- за последний час, на -0,03% за 24 часа и на +0,06% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Dialectic USD Vault (DUSD)

$ 40,15M
$ 40,15M

--
----

$ 40,15M
$ 40,15M

40,00M
40,00M

39 999 999,05189342
39 999 999,05189342

Текущая рыночная капитализация Dialectic USD Vault составляет $ 40,15M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DUSD составляет 40,00M, а общее предложение – 39999999.05189342. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 40,15M.

История цен Dialectic USD Vault (DUSD) в USD

За сегодня изменение цены Dialectic USD Vault на USD составило $ -0,000312844784044.
За последние 30 дней изменение цены Dialectic USD Vault на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Dialectic USD Vault на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Dialectic USD Vault на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000312844784044-0,03%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Dialectic USD Vault (DUSD)

Makina is a next-generation DeFi Execution Engine that brings institutional-grade risk-adjusted strategies onchain. Its non-custodial and trust-minimized architecture enables access to secure, high-yield opportunities across EVM chains. Makina redefines capital allocation in DeFi with real-time yield optimization, continuous revenue accrual, on-chain accounting, built-in risk management, and infinite composability.

Dialectic USD brings flagship yielding strategies that have consistently delivered industry-leading returns over multiple years'.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Dialectic USD Vault (DUSD)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Dialectic USD Vault (USD)

Сколько будет стоить Dialectic USD Vault (DUSD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Dialectic USD Vault (DUSD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Dialectic USD Vault.

Проверьте прогноз цены Dialectic USD Vault!

DUSD на местную валюту

Токеномика Dialectic USD Vault (DUSD)

Понимание токеномики Dialectic USD Vault (DUSD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DUSD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Dialectic USD Vault (DUSD)

Сколько стоит Dialectic USD Vault (DUSD) на сегодня?
Актуальная цена DUSD в USD – 1,004 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DUSD в USD?
Текущая цена DUSD в USD составляет $ 1,004. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Dialectic USD Vault?
Рыночная капитализация DUSD составляет $ 40,15M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DUSD?
Циркулирующее предложение DUSD составляет 40,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DUSD?
DUSD достиг максимальной цены (ATH) в 1,006 USD.
Какова была минимальная цена DUSD за все время (ATL)?
DUSD достиг минимальной цены (ATL) в 0,999002 USD.
Каков объем торгов DUSD?
Объем торгов за последние 24 часа для DUSD составляет -- USD.
Вырастет ли DUSD в цене в этом году?
DUSD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DUSD для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.