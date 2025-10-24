Что такое Descipher Fund (DESCI)

Descipher.Fund is about empowering researchers via AI agents and unlocking decentralized access to science funding. Our two core products are: The Research Crew: a swarm of specialized AI agents working together to support scientists at every stage of their journey. Each agent focuses on a key area; scientific papers, patents, funding, collaborations, or legal and the group of agents (swarm) together, identify opportunities (decipher), and solve problems for fostering scientific evolution. The DeSci Launchpad: This platform enables researchers to tokenize and launch their science projects. Allocations will be given to $DESCI stakers.

Источник Descipher Fund (DESCI) Whitepaper Официальный веб-сайт

Прогноз цены Descipher Fund (USD)

Сколько будет стоить Descipher Fund (DESCI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Descipher Fund (DESCI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Descipher Fund.

DESCI на местную валюту

Токеномика Descipher Fund (DESCI)

Понимание токеномики Descipher Fund (DESCI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DESCI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Descipher Fund (DESCI) Сколько стоит Descipher Fund (DESCI) на сегодня? Актуальная цена DESCI в USD – 0,00008836 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена DESCI в USD? $ 0,00008836 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена DESCI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Descipher Fund? Рыночная капитализация DESCI составляет $ 4,95K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение DESCI? Циркулирующее предложение DESCI составляет 56,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) DESCI? DESCI достиг максимальной цены (ATH) в 0,00445736 USD . Какова была минимальная цена DESCI за все время (ATL)? DESCI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00008836 USD . Каков объем торгов DESCI? Объем торгов за последние 24 часа для DESCI составляет -- USD . Вырастет ли DESCI в цене в этом году? DESCI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DESCI для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Descipher Fund (DESCI)