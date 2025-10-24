Что такое deOTC (DOTC)

The World's First Decentralized OTC Terminal DEOTC is designed to eliminate the biggest flaws in DeFi. Say goodbye to front-running bots, price slippage, and chart-killing sell pressure. With DEOTC, users can list and buy tokens directly from each other in a transparent, secure, and peer-to-peer environment, backed by ultra-fast smart contracts and optional KYC through global leader Veriff. This isn't just a platform—it's a DeFi revolution. We're reimagining what OTC trading can be and building the blueprint for the next generation of decentralized finance.

Источник deOTC (DOTC) Официальный веб-сайт

Прогноз цены deOTC (USD)

DOTC на местную валюту

Токеномика deOTC (DOTC)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о deOTC (DOTC) Сколько стоит deOTC (DOTC) на сегодня? Актуальная цена DOTC в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена DOTC в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена DOTC в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация deOTC? Рыночная капитализация DOTC составляет $ 246,67K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение DOTC? Циркулирующее предложение DOTC составляет 700,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) DOTC? DOTC достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена DOTC за все время (ATL)? DOTC достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов DOTC? Объем торгов за последние 24 часа для DOTC составляет -- USD . Вырастет ли DOTC в цене в этом году? DOTC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DOTC для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии deOTC (DOTC)