Текущая цена Degen Express сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены DEGEX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DEGEX прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о DEGEX

Информация о цене DEGEX

Официальный сайт DEGEX

Токеномика DEGEX

Прогноз цен DEGEX

Логотип Degen Express

Цена Degen Express (DEGEX)

Не в листинге

Текущая цена 1 DEGEX в USD:

--
----
+4,90%1D
mexc
USD
График цены Degen Express (DEGEX) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:47:50 (UTC+8)

Информация о ценах Degen Express (DEGEX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+4,94%

-3,50%

-3,50%

Текущая цена Degen Express (DEGEX) составляет --. За последние 24 часа DEGEX торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DEGEX за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, DEGEX изменился на -- за последний час, на +4,94% за 24 часа и на -3,50% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Degen Express (DEGEX)

$ 45,61K
$ 45,61K$ 45,61K

--
----

$ 47,76K
$ 47,76K$ 47,76K

908,51M
908,51M 908,51M

951 371 042,3602728
951 371 042,3602728 951 371 042,3602728

Текущая рыночная капитализация Degen Express составляет $ 45,61K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DEGEX составляет 908,51M, а общее предложение – 951371042.3602728. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 47,76K.

История цен Degen Express (DEGEX) в USD

За сегодня изменение цены Degen Express на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Degen Express на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Degen Express на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Degen Express на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+4,94%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Degen Express (DEGEX)

A token for Degens with its own AI World built on Base

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Degen Express (DEGEX)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Degen Express (USD)

Сколько будет стоить Degen Express (DEGEX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Degen Express (DEGEX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Degen Express.

Проверьте прогноз цены Degen Express!

DEGEX на местную валюту

Токеномика Degen Express (DEGEX)

Понимание токеномики Degen Express (DEGEX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DEGEX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Degen Express (DEGEX)

Сколько стоит Degen Express (DEGEX) на сегодня?
Актуальная цена DEGEX в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DEGEX в USD?
Текущая цена DEGEX в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Degen Express?
Рыночная капитализация DEGEX составляет $ 45,61K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DEGEX?
Циркулирующее предложение DEGEX составляет 908,51M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DEGEX?
DEGEX достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена DEGEX за все время (ATL)?
DEGEX достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов DEGEX?
Объем торгов за последние 24 часа для DEGEX составляет -- USD.
Вырастет ли DEGEX в цене в этом году?
DEGEX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DEGEX для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Degen Express (DEGEX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.