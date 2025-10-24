Что такое DeFi Dollar (USDFI)

DeFi needs more truly native, on-chain, and censorship-resistant stablecoins to fulfill its promise. That's why today, we are incredibly proud to launch DeFi Dollar. We're further powering the Future of Finance by introducing $USDFI, an unstoppable stablecoin backed by the very tokens that govern DeFi itself. To start, DeFi Dollar is collateralized by ten of the most trusted and liquid assets on Ethereum: $AAVE, $CRV, $FXS, $LDO, $LINK, $LQTY, $SKY, $UNI, $WBTC, and $YFI. But we aren't just using these assets as collateral; we are building upon the foundational blocks they represent, integrating with battle-tested protocols including Uniswap, Chainlink, Curve, Yearn, Frax, and Liquity to create a truly composable and resilient system.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о DeFi Dollar (USDFI) Сколько стоит DeFi Dollar (USDFI) на сегодня? Актуальная цена USDFI в USD – 0,997914 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена USDFI в USD? $ 0,997914 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена USDFI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация DeFi Dollar? Рыночная капитализация USDFI составляет $ 591,43K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение USDFI? Циркулирующее предложение USDFI составляет 592,67K USD . Какова была максимальная цена (ATH) USDFI? USDFI достиг максимальной цены (ATH) в 1,006 USD . Какова была минимальная цена USDFI за все время (ATL)? USDFI достиг минимальной цены (ATL) в 0,982826 USD . Каков объем торгов USDFI? Объем торгов за последние 24 часа для USDFI составляет -- USD . Вырастет ли USDFI в цене в этом году? USDFI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены USDFI для более подробного анализа.

