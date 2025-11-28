Что такое USDFI

Токеномика DeFi Dollar (USDFI) Откройте для себя ключевую информацию о DeFi Dollar (USDFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен DeFi Dollar (USDFI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DeFi Dollar (USDFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 376,53K Общее предложение: $ 377,46K Оборотное предложение: $ 377,46K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 376,53K Исторический максимум: $ 1,006 Исторический минимум: $ 0,982826 Текущая цена: $ 0,997529

Информация о DeFi Dollar (USDFI) Официальный сайт: https://defidollar.io/

Токеномика DeFi Dollar (USDFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DeFi Dollar (USDFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USDFI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USDFI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USDFI, изучите текущую цену USDFI!

Прогноз цены USDFI Хотите узнать, куда может двигаться USDFI? Наша страница прогноза цены USDFI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена USDFI прямо сейчас!

