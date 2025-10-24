Что такое Decentral Mining Protocol (DMP)

Decentral Mining Protocol(DMP) is a decentralized mining infrastructure that empowers anyone with a GPU to mine Bitcoin collaboratively. By tokenizing GPU hashrate and distributing BTC rewards on-chain, DMP transforms mining into a community-first, real-world asset (RWA) experience. Bitcoin, originally designed as a decentralized financial system, has ironically become increasingly centralized in its mining layer. Access to efficient mining hardware (ASICs), cheap electricity, and large-scale mining farms has led to an exclusionary ecosystem where regular users cannot meaningfully participate. Meanwhile, there are hundreds of millions of underutilized GPUs globally—on gaming rigs, home desktops, and cloud servers. These devices are powerful enough to contribute to hash-based computational work when aggregated. DMP is built to capture this idle GPU compute and convert it into Bitcoin mining power, while ensuring every contributor receives a share of the BTC rewards generated by the network. Decentral Mining Protocol(DMP) is a decentralized mining infrastructure that empowers anyone with a GPU to mine Bitcoin collaboratively. By tokenizing GPU hashrate and distributing BTC rewards on-chain, DMP transforms mining into a community-first, real-world asset (RWA) experience. Bitcoin, originally designed as a decentralized financial system, has ironically become increasingly centralized in its mining layer. Access to efficient mining hardware (ASICs), cheap electricity, and large-scale mining farms has led to an exclusionary ecosystem where regular users cannot meaningfully participate. Meanwhile, there are hundreds of millions of underutilized GPUs globally—on gaming rigs, home desktops, and cloud servers. These devices are powerful enough to contribute to hash-based computational work when aggregated. DMP is built to capture this idle GPU compute and convert it into Bitcoin mining power, while ensuring every contributor receives a share of the BTC rewards generated by the network.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Decentral Mining Protocol (DMP) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Decentral Mining Protocol (USD)

Сколько будет стоить Decentral Mining Protocol (DMP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Decentral Mining Protocol (DMP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Decentral Mining Protocol.

Проверьте прогноз цены Decentral Mining Protocol!

DMP на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Decentral Mining Protocol (DMP)

Понимание токеномики Decentral Mining Protocol (DMP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DMP прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Decentral Mining Protocol (DMP) Сколько стоит Decentral Mining Protocol (DMP) на сегодня? Актуальная цена DMP в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена DMP в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена DMP в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Decentral Mining Protocol? Рыночная капитализация DMP составляет $ 17,86K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение DMP? Циркулирующее предложение DMP составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) DMP? DMP достиг максимальной цены (ATH) в 0,00156132 USD . Какова была минимальная цена DMP за все время (ATL)? DMP достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов DMP? Объем торгов за последние 24 часа для DMP составляет -- USD . Вырастет ли DMP в цене в этом году? DMP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DMP для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Decentral Mining Protocol (DMP)