Токеномика DeCats (DECATS) Откройте для себя ключевую информацию о DeCats (DECATS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DeCats (DECATS) We were originally a memecoin for cat lovers, founded by millionaire Domconex, founder of Debank: https://debank.com/profile/0x4e5ed30e3b4eb39abce3c150f31e180a3ae5806e.

After that, our community grew strongly, the team decided to develop the project seriously, the team started by locking 72% of the initial Tokens in LP, 50% locked in Virtuswap Lp, 50% locked at Quickswap's Lp Gamma, our next roadmap is coming: NFT issuance December 2023, Polygon fundraising early 2024, Gamefi Decats release late 2024 (We've been working with the team gamefi developer from Vietnam), Официальный сайт: https://decats.io/ Whitepaper: https://decats.io/faq/ Купить DECATS сейчас!

Токеномика и анализ цен DeCats (DECATS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DeCats (DECATS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,35K $ 6,35K $ 6,35K Общее предложение: $ 10,00K $ 10,00K $ 10,00K Оборотное предложение: $ 10,00K $ 10,00K $ 10,00K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,35K $ 6,35K $ 6,35K Исторический максимум: $ 114,92 $ 114,92 $ 114,92 Исторический минимум: $ 0,501843 $ 0,501843 $ 0,501843 Текущая цена: $ 0,63561 $ 0,63561 $ 0,63561 Узнайте больше о цене DeCats (DECATS)

Токеномика DeCats (DECATS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DeCats (DECATS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DECATS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DECATS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DECATS, изучите текущую цену DECATS!

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