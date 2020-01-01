Токеномика DeCats (DECATS)

Токеномика DeCats (DECATS)

Откройте для себя ключевую информацию о DeCats (DECATS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о DeCats (DECATS)

We were originally a memecoin for cat lovers, founded by millionaire Domconex, founder of Debank: https://debank.com/profile/0x4e5ed30e3b4eb39abce3c150f31e180a3ae5806e.
After that, our community grew strongly, the team decided to develop the project seriously, the team started by locking 72% of the initial Tokens in LP, 50% locked in Virtuswap Lp, 50% locked at Quickswap's Lp Gamma, our next roadmap is coming: NFT issuance December 2023, Polygon fundraising early 2024, Gamefi Decats release late 2024 (We've been working with the team gamefi developer from Vietnam),

Официальный сайт:
https://decats.io/
Whitepaper:
https://decats.io/faq/

Токеномика и анализ цен DeCats (DECATS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DeCats (DECATS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 6,35K
$ 6,35K$ 6,35K
Общее предложение:
$ 10,00K
$ 10,00K$ 10,00K
Оборотное предложение:
$ 10,00K
$ 10,00K$ 10,00K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,35K
$ 6,35K$ 6,35K
Исторический максимум:
$ 114,92
$ 114,92$ 114,92
Исторический минимум:
$ 0,501843
$ 0,501843$ 0,501843
Текущая цена:
$ 0,63561
$ 0,63561$ 0,63561

Токеномика DeCats (DECATS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DeCats (DECATS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DECATS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DECATS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DECATS, изучите текущую цену DECATS!

Прогноз цены DECATS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.