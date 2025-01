Что такое DAWG (DAWG)

$DAWG is the official token of the Doge Capital ecosystem. Doge Capital is a NFT collection on the Solana blockchain consisting of 5000 unique NFTs including utility airdrops along with the $DAWG token at its core. This token can be earned by staking the Doge Capital NFTs and additional airdrops per day(5 $DAWG tokens for staking a Doge NFT and 1 $DAWG token per additional NFT, per day). Withdrawing the $DAWG token rewards from the website will unstake all NFTs and burn 1 airdrop token. The token will also serve as a currency for different utilities within the Doge Capital ecosystem like buying exclusive Merchandise, changing NFT metadata, member exclusive events etc.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник DAWG (DAWG) Официальный веб-сайт