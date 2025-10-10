Токеномика DataMind (DMIND) Откройте для себя ключевую информацию о DataMind (DMIND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен DataMind (DMIND) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DataMind (DMIND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,65K $ 9,65K $ 9,65K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,65K $ 9,65K $ 9,65K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене DataMind (DMIND) Купить DMIND сейчас!

Информация о DataMind (DMIND) he Future of AI is Decentralized, Private, and Powered by You In today's world, AI is the new electricity—it powers everything from your phone's voice assistant to financial predictions and medical breakthroughs. But here's the problem: AI development is locked in the hands of tech giantswho control all the data, the computing power, and the models. If you're not part of a huge company with massive resources, you're left out of the AI revolution. Enter DataMind – A Game-Changer on the Ethereum Blockchain DataMind is building something different: A decentralized ecosystem where anyone can store private data, train AI models, prove those models are real and accurate, and get rewarded for contributing—all on the blockchain. It's like the Web3 version of Google AI, but instead of being run by one company, it's powered by a global community. Официальный сайт: https://datamindai.io/ Whitepaper: https://gitbook-97.gitbook.io/datamind/

Токеномика DataMind (DMIND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DataMind (DMIND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DMIND, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DMIND. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DMIND, изучите текущую цену DMIND!

