Текущая цена DADI Insight Token сегодня составляет 11,27 USD. Следите за обновлениями цены DIT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DIT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена DADI Insight Token сегодня составляет 11,27 USD. Следите за обновлениями цены DIT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DIT прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о DIT

Информация о цене DIT

Whitepaper DIT

Официальный сайт DIT

Токеномика DIT

Прогноз цен DIT

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип DADI Insight Token

Цена DADI Insight Token (DIT)

Не в листинге

Текущая цена 1 DIT в USD:

$11,27
$11,27$11,27
-8,40%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены DADI Insight Token (DIT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:35:31 (UTC+8)

Информация о ценах DADI Insight Token (DIT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 10,8
$ 10,8$ 10,8
Мин 24Ч
$ 12,38
$ 12,38$ 12,38
Макс 24Ч

$ 10,8
$ 10,8$ 10,8

$ 12,38
$ 12,38$ 12,38

$ 14,62
$ 14,62$ 14,62

$ 7,47
$ 7,47$ 7,47

+1,43%

-8,49%

-8,05%

-8,05%

Текущая цена DADI Insight Token (DIT) составляет $11,27. За последние 24 часа DIT торговался в диапазоне от $ 10,8 до $ 12,38, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DIT за все время составляет $ 14,62, а минимальная – $ 7,47.

Что касается краткосрочной динамики, DIT изменился на +1,43% за последний час, на -8,49% за 24 часа и на -8,05% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация DADI Insight Token (DIT)

$ 6,21M
$ 6,21M$ 6,21M

--
----

$ 16,90M
$ 16,90M$ 16,90M

551,28K
551,28K 551,28K

1 500 000,0
1 500 000,0 1 500 000,0

Текущая рыночная капитализация DADI Insight Token составляет $ 6,21M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DIT составляет 551,28K, а общее предложение – 1500000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 16,90M.

История цен DADI Insight Token (DIT) в USD

За сегодня изменение цены DADI Insight Token на USD составило $ -1,04637800826337.
За последние 30 дней изменение цены DADI Insight Token на USD составило $ +2,8528923080.
За последние 60 дней изменение цены DADI Insight Token на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены DADI Insight Token на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -1,04637800826337-8,49%
30 дней$ +2,8528923080+25,31%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое DADI Insight Token (DIT)

At its core, the objective of DADI is to unlock the value of decentralized data by enabling users to participate in a shared economy of insights, where contribution, verification, and governance are fully democratized. The endgame is to create a borderless, community-led knowledge ecosystem—powered by ethical data, curated intelligence, and governed by the very users who fuel it. By empowering individuals to take part in every layer of the insight economy, DADI sets the foundation for a future where data works for everyone.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник DADI Insight Token (DIT)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены DADI Insight Token (USD)

Сколько будет стоить DADI Insight Token (DIT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов DADI Insight Token (DIT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для DADI Insight Token.

Проверьте прогноз цены DADI Insight Token!

DIT на местную валюту

Токеномика DADI Insight Token (DIT)

Понимание токеномики DADI Insight Token (DIT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DIT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о DADI Insight Token (DIT)

Сколько стоит DADI Insight Token (DIT) на сегодня?
Актуальная цена DIT в USD – 11,27 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DIT в USD?
Текущая цена DIT в USD составляет $ 11,27. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация DADI Insight Token?
Рыночная капитализация DIT составляет $ 6,21M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DIT?
Циркулирующее предложение DIT составляет 551,28K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DIT?
DIT достиг максимальной цены (ATH) в 14,62 USD.
Какова была минимальная цена DIT за все время (ATL)?
DIT достиг минимальной цены (ATL) в 7,47 USD.
Каков объем торгов DIT?
Объем торгов за последние 24 часа для DIT составляет -- USD.
Вырастет ли DIT в цене в этом году?
DIT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DIT для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:35:31 (UTC+8)

Важные обновления индустрии DADI Insight Token (DIT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.