Что такое DIT

Токеномика DADI Insight Token (DIT) Откройте для себя ключевую информацию о DADI Insight Token (DIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен DADI Insight Token (DIT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DADI Insight Token (DIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,29M $ 11,29M $ 11,29M Общее предложение: $ 1,50M $ 1,50M $ 1,50M Оборотное предложение: $ 551,28K $ 551,28K $ 551,28K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 30,72M $ 30,72M $ 30,72M Исторический максимум: $ 21,61 $ 21,61 $ 21,61 Исторический минимум: $ 7,47 $ 7,47 $ 7,47 Текущая цена: $ 20,46 $ 20,46 $ 20,46 Узнайте больше о цене DADI Insight Token (DIT) Купить DIT сейчас!

Информация о DADI Insight Token (DIT) Официальный сайт: https://dadi.net/ Whitepaper: https://dadi.net/documents/DAT%20&%20DIT%20Token%20Whitepaper_EN%20V2.pdf

Токеномика DADI Insight Token (DIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DADI Insight Token (DIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DIT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DIT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DIT, изучите текущую цену DIT!

Прогноз цены DIT Хотите узнать, куда может двигаться DIT? Наша страница прогноза цены DIT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена DIT прямо сейчас!

