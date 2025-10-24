Что такое CryptoLoots (CLOOTS)

CryptoLoots is an innovative web platform that brings the excitement of loot boxes into the world of cryptocurrencies. Through a roulette-style animation, each box offers the chance to win amazing prizes, such as cryptocurrencies or NFTs. The entire process is backed by a fully transparent algorithmic system linked to the EOS blockchain, ensuring a secure, fair, and verifiable experience for the user. Cryptoloots Copy tokenomicsToken CryptoLoots The CryptoLoots token is a token built on the Solana network, set to launch on the Letsbonk.fun platform on August 11, 2025. The main goal of this token is to boost visibility for the casino, reward token holders, and foster a united and passionate community. The token will have a unique utility: holders will be able to stake it on our platform and receive rewards in USDT. These rewards will come from 10% of CryptoLoots' net revenue. Another source of value for the CryptoLoots token is that an additional 10% of the net revenue from the CryptoLoots casino will be used to buy back tokens from the market and automatically burn them. This creates constant liquidity for the token, contributes to price appreciation, and reduces the total supply in circulation.

Источник CryptoLoots (CLOOTS) Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о CryptoLoots (CLOOTS) Сколько стоит CryptoLoots (CLOOTS) на сегодня? Актуальная цена CLOOTS в USD – 0,00018407 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена CLOOTS в USD? $ 0,00018407 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена CLOOTS в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация CryptoLoots? Рыночная капитализация CLOOTS составляет $ 180,72K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение CLOOTS? Циркулирующее предложение CLOOTS составляет 985,22M USD . Какова была максимальная цена (ATH) CLOOTS? CLOOTS достиг максимальной цены (ATH) в 0,00211204 USD . Какова была минимальная цена CLOOTS за все время (ATL)? CLOOTS достиг минимальной цены (ATL) в 0,00002913 USD . Каков объем торгов CLOOTS? Объем торгов за последние 24 часа для CLOOTS составляет -- USD . Вырастет ли CLOOTS в цене в этом году? CLOOTS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CLOOTS для более подробного анализа.

