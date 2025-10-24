Текущая цена Crypto Twitter сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены CT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Crypto Twitter сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены CT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CT прямо сейчас на MEXC.

Цена Crypto Twitter (CT)

Текущая цена 1 CT в USD:

--
----
+3,40%1D
График цены Crypto Twitter (CT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:46:41 (UTC+8)

Информация о ценах Crypto Twitter (CT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,002489
$ 0,002489$ 0,002489

$ 0
$ 0$ 0

--

+3,46%

+0,57%

+0,57%

Текущая цена Crypto Twitter (CT) составляет --. За последние 24 часа CT торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена CT за все время составляет $ 0,002489, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, CT изменился на -- за последний час, на +3,46% за 24 часа и на +0,57% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Crypto Twitter (CT)

$ 29,32K
$ 29,32K$ 29,32K

--
----

$ 29,32K
$ 29,32K$ 29,32K

913,19M
913,19M 913,19M

913 189 921,739714
913 189 921,739714 913 189 921,739714

Текущая рыночная капитализация Crypto Twitter составляет $ 29,32K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CT составляет 913,19M, а общее предложение – 913189921.739714. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 29,32K.

История цен Crypto Twitter (CT) в USD

За сегодня изменение цены Crypto Twitter на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Crypto Twitter на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Crypto Twitter на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Crypto Twitter на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+3,46%
30 дней$ 0-8,22%
60 дней$ 0-30,03%
90 дней$ 0--

Что такое Crypto Twitter (CT)

Crypto Twitter Token is an on-chain memecoin, and more specifically culture coin, on Solana that brings together and represents the entirety of the community on Twitter that uses the app for cryptocurrency purposes known as “Crypto Twitter.” As a memecoin, Crypto Twitter Token derives its value from community, branding, and attention. Crypto Twitter is a community with a long track record of being around for over a decade and steadily increasing the number of users and members of the community as the cryptocurrency market develops over time. Crypto Twitter Token strives to be not just a token, but an entire brand, that boasts having its hand in multiple avenues of marketing, as well as one of the most enthusiastic, active, and close communities on the blockchain.

Источник Crypto Twitter (CT)

Прогноз цены Crypto Twitter (USD)

Сколько будет стоить Crypto Twitter (CT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Crypto Twitter (CT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Crypto Twitter.

Проверьте прогноз цены Crypto Twitter!

CT на местную валюту

Токеномика Crypto Twitter (CT)

Понимание токеномики Crypto Twitter (CT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Crypto Twitter (CT)

Сколько стоит Crypto Twitter (CT) на сегодня?
Актуальная цена CT в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена CT в USD?
Текущая цена CT в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Crypto Twitter?
Рыночная капитализация CT составляет $ 29,32K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение CT?
Циркулирующее предложение CT составляет 913,19M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) CT?
CT достиг максимальной цены (ATH) в 0,002489 USD.
Какова была минимальная цена CT за все время (ATL)?
CT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов CT?
Объем торгов за последние 24 часа для CT составляет -- USD.
Вырастет ли CT в цене в этом году?
CT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CT для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:46:41 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Crypto Twitter (CT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

