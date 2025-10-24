Что такое Crypto Twitter (CT)

Crypto Twitter Token is an on-chain memecoin, and more specifically culture coin, on Solana that brings together and represents the entirety of the community on Twitter that uses the app for cryptocurrency purposes known as “Crypto Twitter.” As a memecoin, Crypto Twitter Token derives its value from community, branding, and attention. Crypto Twitter is a community with a long track record of being around for over a decade and steadily increasing the number of users and members of the community as the cryptocurrency market develops over time. Crypto Twitter Token strives to be not just a token, but an entire brand, that boasts having its hand in multiple avenues of marketing, as well as one of the most enthusiastic, active, and close communities on the blockchain. Crypto Twitter Token is an on-chain memecoin, and more specifically culture coin, on Solana that brings together and represents the entirety of the community on Twitter that uses the app for cryptocurrency purposes known as “Crypto Twitter.” As a memecoin, Crypto Twitter Token derives its value from community, branding, and attention. Crypto Twitter is a community with a long track record of being around for over a decade and steadily increasing the number of users and members of the community as the cryptocurrency market develops over time. Crypto Twitter Token strives to be not just a token, but an entire brand, that boasts having its hand in multiple avenues of marketing, as well as one of the most enthusiastic, active, and close communities on the blockchain.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Crypto Twitter (CT) Whitepaper Официальный веб-сайт

Прогноз цены Crypto Twitter (USD)

Сколько будет стоить Crypto Twitter (CT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Crypto Twitter (CT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Crypto Twitter.

Проверьте прогноз цены Crypto Twitter!

CT на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Crypto Twitter (CT)

Понимание токеномики Crypto Twitter (CT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Crypto Twitter (CT) Сколько стоит Crypto Twitter (CT) на сегодня? Актуальная цена CT в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена CT в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена CT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Crypto Twitter? Рыночная капитализация CT составляет $ 29,32K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение CT? Циркулирующее предложение CT составляет 913,19M USD . Какова была максимальная цена (ATH) CT? CT достиг максимальной цены (ATH) в 0,002489 USD . Какова была минимальная цена CT за все время (ATL)? CT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов CT? Объем торгов за последние 24 часа для CT составляет -- USD . Вырастет ли CT в цене в этом году? CT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CT для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Crypto Twitter (CT)