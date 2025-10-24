Текущая цена Crypto Rug Muncher сегодня составляет 0,00032535 USD. Следите за обновлениями цены CRM к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CRM прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Crypto Rug Muncher сегодня составляет 0,00032535 USD. Следите за обновлениями цены CRM к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CRM прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о CRM

Информация о цене CRM

Официальный сайт CRM

Токеномика CRM

Прогноз цен CRM

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Crypto Rug Muncher

Цена Crypto Rug Muncher (CRM)

Не в листинге

Текущая цена 1 CRM в USD:

$0,00032538
$0,00032538$0,00032538
-7,80%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Crypto Rug Muncher (CRM) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:32:37 (UTC+8)

Информация о ценах Crypto Rug Muncher (CRM) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00032027
$ 0,00032027$ 0,00032027
Мин 24Ч
$ 0,00038414
$ 0,00038414$ 0,00038414
Макс 24Ч

$ 0,00032027
$ 0,00032027$ 0,00032027

$ 0,00038414
$ 0,00038414$ 0,00038414

$ 0,00054544
$ 0,00054544$ 0,00054544

$ 0,0001856
$ 0,0001856$ 0,0001856

-0,04%

-7,99%

-3,99%

-3,99%

Текущая цена Crypto Rug Muncher (CRM) составляет $0,00032535. За последние 24 часа CRM торговался в диапазоне от $ 0,00032027 до $ 0,00038414, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена CRM за все время составляет $ 0,00054544, а минимальная – $ 0,0001856.

Что касается краткосрочной динамики, CRM изменился на -0,04% за последний час, на -7,99% за 24 часа и на -3,99% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Crypto Rug Muncher (CRM)

$ 325,47K
$ 325,47K$ 325,47K

--
----

$ 325,47K
$ 325,47K$ 325,47K

999,92M
999,92M 999,92M

999 917 635,6564984
999 917 635,6564984 999 917 635,6564984

Текущая рыночная капитализация Crypto Rug Muncher составляет $ 325,47K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CRM составляет 999,92M, а общее предложение – 999917635.6564984. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 325,47K.

История цен Crypto Rug Muncher (CRM) в USD

За сегодня изменение цены Crypto Rug Muncher на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Crypto Rug Muncher на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Crypto Rug Muncher на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Crypto Rug Muncher на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-7,99%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Crypto Rug Muncher (CRM)

Crypto Rug Muncher ($CRM) is a creator token launched on Bags App. Our goal is straightforward: use the token to fund and release security tools that help degens stay safe in crypto. We commit 50% of creator fees to building practical things like scam checks, wallet safety helpers, and clear how‑to guides. The project operates through Rug Munch Media LLC for accountability. Holders can give input on what we build through chats and AMAs, and we ship tools that reduce day‑to‑day risk for regular users.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Crypto Rug Muncher (CRM)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Crypto Rug Muncher (USD)

Сколько будет стоить Crypto Rug Muncher (CRM) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Crypto Rug Muncher (CRM) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Crypto Rug Muncher.

Проверьте прогноз цены Crypto Rug Muncher!

CRM на местную валюту

Токеномика Crypto Rug Muncher (CRM)

Понимание токеномики Crypto Rug Muncher (CRM) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CRM прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Crypto Rug Muncher (CRM)

Сколько стоит Crypto Rug Muncher (CRM) на сегодня?
Актуальная цена CRM в USD – 0,00032535 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена CRM в USD?
Текущая цена CRM в USD составляет $ 0,00032535. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Crypto Rug Muncher?
Рыночная капитализация CRM составляет $ 325,47K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение CRM?
Циркулирующее предложение CRM составляет 999,92M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) CRM?
CRM достиг максимальной цены (ATH) в 0,00054544 USD.
Какова была минимальная цена CRM за все время (ATL)?
CRM достиг минимальной цены (ATL) в 0,0001856 USD.
Каков объем торгов CRM?
Объем торгов за последние 24 часа для CRM составляет -- USD.
Вырастет ли CRM в цене в этом году?
CRM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CRM для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:32:37 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Crypto Rug Muncher (CRM)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.