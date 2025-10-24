Что такое Crypto Rug Muncher (CRM)

Crypto Rug Muncher ($CRM) is a creator token launched on Bags App. Our goal is straightforward: use the token to fund and release security tools that help degens stay safe in crypto. We commit 50% of creator fees to building practical things like scam checks, wallet safety helpers, and clear how‑to guides. The project operates through Rug Munch Media LLC for accountability. Holders can give input on what we build through chats and AMAs, and we ship tools that reduce day‑to‑day risk for regular users.

Прогноз цены Crypto Rug Muncher (USD)

Сколько будет стоить Crypto Rug Muncher (CRM) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Crypto Rug Muncher (CRM) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Crypto Rug Muncher.

CRM на местную валюту

Токеномика Crypto Rug Muncher (CRM)

Понимание токеномики Crypto Rug Muncher (CRM) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CRM прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Crypto Rug Muncher (CRM) Сколько стоит Crypto Rug Muncher (CRM) на сегодня? Актуальная цена CRM в USD – 0,00032535 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена CRM в USD? $ 0,00032535 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена CRM в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Crypto Rug Muncher? Рыночная капитализация CRM составляет $ 325,47K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение CRM? Циркулирующее предложение CRM составляет 999,92M USD . Какова была максимальная цена (ATH) CRM? CRM достиг максимальной цены (ATH) в 0,00054544 USD . Какова была минимальная цена CRM за все время (ATL)? CRM достиг минимальной цены (ATL) в 0,0001856 USD . Каков объем торгов CRM? Объем торгов за последние 24 часа для CRM составляет -- USD . Вырастет ли CRM в цене в этом году? CRM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CRM для более подробного анализа.

