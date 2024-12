Что такое CONDO (CONDO)

Condo is the world's first memetoken based on Real-World Assets, investing in Real-World Assets. At its core, Condo acts as an incubator, nurturing the development and expansion of pioneering RWA projects. The treasury’s investments will contribute to its growth, with aspirations to expand into tens of millions of dollars and establish strategic alliances with leading RWA projects.

Источник CONDO (CONDO) Официальный веб-сайт