Текущая цена Concentric Industries сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены CONCENTRIC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CONCENTRIC прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Concentric Industries сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены CONCENTRIC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CONCENTRIC прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о CONCENTRIC

Информация о цене CONCENTRIC

Официальный сайт CONCENTRIC

Токеномика CONCENTRIC

Прогноз цен CONCENTRIC

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Concentric Industries

Цена Concentric Industries (CONCENTRIC)

Не в листинге

Текущая цена 1 CONCENTRIC в USD:

$0,00062048
$0,00062048$0,00062048
+7,70%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Concentric Industries (CONCENTRIC) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:31:45 (UTC+8)

Информация о ценах Concentric Industries (CONCENTRIC) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00442362
$ 0,00442362$ 0,00442362

$ 0
$ 0$ 0

+0,25%

+7,79%

+95,68%

+95,68%

Текущая цена Concentric Industries (CONCENTRIC) составляет --. За последние 24 часа CONCENTRIC торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена CONCENTRIC за все время составляет $ 0,00442362, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, CONCENTRIC изменился на +0,25% за последний час, на +7,79% за 24 часа и на +95,68% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Concentric Industries (CONCENTRIC)

$ 540,90K
$ 540,90K$ 540,90K

--
----

$ 620,39K
$ 620,39K$ 620,39K

871,82M
871,82M 871,82M

999 946 936,5288035
999 946 936,5288035 999 946 936,5288035

Текущая рыночная капитализация Concentric Industries составляет $ 540,90K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CONCENTRIC составляет 871,82M, а общее предложение – 999946936.5288035. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 620,39K.

История цен Concentric Industries (CONCENTRIC) в USD

За сегодня изменение цены Concentric Industries на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Concentric Industries на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Concentric Industries на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Concentric Industries на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+7,79%
30 дней$ 0-16,15%
60 дней$ 0+220,79%
90 дней$ 0--

Что такое Concentric Industries (CONCENTRIC)

Concentric is an EFCOM (Engineer + Finance + Construct + Operate + Maintain) corporation that creates facilities that make pure Energy, Food, Air & Water to improve Quality of Life on earth.

Our vision is, at once, both practical and momentous: Creating a Future where natural technologies provide billions of people with pristine drinking water, nutritious food and access to clean energy.

Our toolkit of proven, patented and pollutionFREE® techniques is unrivaled in human history because we have the moxie to continually ask …

WHAT IF … we think we have the Answers, but it’s the Questions we have wrong? WHAT IF … Air and Water are Cleaner COMING OUT of power plants, factories and farms than GOING IN? WHAT IF … people aren’t the problem, but POVERTY is? TrueProsperity™ is possible because Concentric’s “All Gain Sum”™ annihilates the ‘zero sum game’.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Concentric Industries (CONCENTRIC)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Concentric Industries (USD)

Сколько будет стоить Concentric Industries (CONCENTRIC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Concentric Industries (CONCENTRIC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Concentric Industries.

Проверьте прогноз цены Concentric Industries!

CONCENTRIC на местную валюту

Токеномика Concentric Industries (CONCENTRIC)

Понимание токеномики Concentric Industries (CONCENTRIC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CONCENTRIC прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Concentric Industries (CONCENTRIC)

Сколько стоит Concentric Industries (CONCENTRIC) на сегодня?
Актуальная цена CONCENTRIC в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена CONCENTRIC в USD?
Текущая цена CONCENTRIC в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Concentric Industries?
Рыночная капитализация CONCENTRIC составляет $ 540,90K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение CONCENTRIC?
Циркулирующее предложение CONCENTRIC составляет 871,82M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) CONCENTRIC?
CONCENTRIC достиг максимальной цены (ATH) в 0,00442362 USD.
Какова была минимальная цена CONCENTRIC за все время (ATL)?
CONCENTRIC достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов CONCENTRIC?
Объем торгов за последние 24 часа для CONCENTRIC составляет -- USD.
Вырастет ли CONCENTRIC в цене в этом году?
CONCENTRIC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CONCENTRIC для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:31:45 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Concentric Industries (CONCENTRIC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.