Текущая цена Cofinex сегодня составляет 0,209614 USD. Следите за обновлениями цены CNX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CNX прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о CNX

Информация о цене CNX

Официальный сайт CNX

Токеномика CNX

Прогноз цен CNX

Логотип Cofinex

Цена Cofinex (CNX)

Не в листинге

Текущая цена 1 CNX в USD:

$0,209847
+6,90%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Cofinex (CNX) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:34:01 (UTC+8)

Информация о ценах Cofinex (CNX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,180505
Мин 24Ч
$ 0,224147
Макс 24Ч

$ 0,180505
$ 0,224147
$ 0,500327
$ 0,04504196
-5,40%

+6,94%

+41,45%

+41,45%

Текущая цена Cofinex (CNX) составляет $0,209614. За последние 24 часа CNX торговался в диапазоне от $ 0,180505 до $ 0,224147, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена CNX за все время составляет $ 0,500327, а минимальная – $ 0,04504196.

Что касается краткосрочной динамики, CNX изменился на -5,40% за последний час, на +6,94% за 24 часа и на +41,45% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Cofinex (CNX)

$ 14,57M
--
$ 112,07M
65,00M
500 000 000,0
Текущая рыночная капитализация Cofinex составляет $ 14,57M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CNX составляет 65,00M, а общее предложение – 500000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 112,07M.

История цен Cofinex (CNX) в USD

За сегодня изменение цены Cofinex на USD составило $ +0,01360427.
За последние 30 дней изменение цены Cofinex на USD составило $ +0,0052449405.
За последние 60 дней изменение цены Cofinex на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Cofinex на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,01360427+6,94%
30 дней$ +0,0052449405+2,50%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Cofinex (CNX)

Cofinex (Minos Blockchain s.r.o ), a leading fintech company, is regulated by The CNB Czech Republic. With over 115,000+ users, Cofinex is claimed to be a trusted and secure crypto asset exchange application across the world. Headquartered in Singapore, with branch offices in the USA, UK, India, Czech Republic and Thailand, their operations are already running in South Korea, Thailand, Laos, Indonesia, Cambodia, Malaysia, the Philippines, and other APAC countries. Cofinex Exchange offers its users an easy and secure platform to buy and sell Bitcoin, Ripple, Ethereum, Tron, CNX, and over 670+ crypto assets.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Cofinex (CNX)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Cofinex (USD)

Сколько будет стоить Cofinex (CNX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Cofinex (CNX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Cofinex.

Проверьте прогноз цены Cofinex!

CNX на местную валюту

Токеномика Cofinex (CNX)

Понимание токеномики Cofinex (CNX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CNX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Cofinex (CNX)

Сколько стоит Cofinex (CNX) на сегодня?
Актуальная цена CNX в USD – 0,209614 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена CNX в USD?
Текущая цена CNX в USD составляет $ 0,209614. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Cofinex?
Рыночная капитализация CNX составляет $ 14,57M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение CNX?
Циркулирующее предложение CNX составляет 65,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) CNX?
CNX достиг максимальной цены (ATH) в 0,500327 USD.
Какова была минимальная цена CNX за все время (ATL)?
CNX достиг минимальной цены (ATL) в 0,04504196 USD.
Каков объем торгов CNX?
Объем торгов за последние 24 часа для CNX составляет -- USD.
Вырастет ли CNX в цене в этом году?
CNX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CNX для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:34:01 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Cofinex (CNX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

