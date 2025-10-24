Текущая цена CLU сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены CLU к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CLU прямо сейчас на MEXC.Текущая цена CLU сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены CLU к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CLU прямо сейчас на MEXC.

Цена CLU (CLU)

Не в листинге

Текущая цена 1 CLU в USD:

--
----
+30,10%1D
mexc
USD
График цены CLU (CLU) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:44:28 (UTC+8)

Информация о ценах CLU (CLU) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1,14%

+27,53%

+2,38%

+2,38%

Текущая цена CLU (CLU) составляет --. За последние 24 часа CLU торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена CLU за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, CLU изменился на -1,14% за последний час, на +27,53% за 24 часа и на +2,38% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация CLU (CLU)

$ 78,69K
$ 78,69K$ 78,69K

--
----

$ 78,69K
$ 78,69K$ 78,69K

991,18M
991,18M 991,18M

991 178 886,0244287
991 178 886,0244287 991 178 886,0244287

Текущая рыночная капитализация CLU составляет $ 78,69K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CLU составляет 991,18M, а общее предложение – 991178886.0244287. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 78,69K.

История цен CLU (CLU) в USD

За сегодня изменение цены CLU на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены CLU на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены CLU на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены CLU на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+27,53%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое CLU (CLU)

CLU is an art-driven memecoin that reflects actions and emotions through high-quality illustrations, GIFs, and funny short videos. The goal is to create a solid and entertaining IP. It is based on a disoriented character with a funny face.

The IP is divided into the following phases:

Illustrations that indicate an action or feeling of the character. GIFs: Focused on fun and virality, with a unique touch of drawings. Short videos to attract the masses on TikTok and Instagram.

In summary: A brand driven by minimalist art and a unique, disoriented character who just wants to have fun.

Источник CLU (CLU)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены CLU (USD)

Сколько будет стоить CLU (CLU) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов CLU (CLU) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для CLU.

Проверьте прогноз цены CLU!

CLU на местную валюту

Токеномика CLU (CLU)

Понимание токеномики CLU (CLU) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CLU прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о CLU (CLU)

Сколько стоит CLU (CLU) на сегодня?
Актуальная цена CLU в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена CLU в USD?
Текущая цена CLU в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация CLU?
Рыночная капитализация CLU составляет $ 78,69K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение CLU?
Циркулирующее предложение CLU составляет 991,18M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) CLU?
CLU достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена CLU за все время (ATL)?
CLU достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов CLU?
Объем торгов за последние 24 часа для CLU составляет -- USD.
Вырастет ли CLU в цене в этом году?
CLU может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CLU для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии CLU (CLU)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.