Что такое CLONES (CLONES)

World’s 1st Decentralized AI Training Platform where YOU create, own & trade the IP. Anything a human can do on a desktop can be captured as training data, tokenized & traded, enabling true liquid ownership of AI datasets powering computer-use agents. For the first time, you hold the tools to create value in the data economy, fueling the leap from thinking AI agents to doing AI agents—where you create the data they need to perform. World’s 1st Decentralized AI Training Platform where YOU create, own & trade the IP. Anything a human can do on a desktop can be captured as training data, tokenized & traded, enabling true liquid ownership of AI datasets powering computer-use agents. For the first time, you hold the tools to create value in the data economy, fueling the leap from thinking AI agents to doing AI agents—where you create the data they need to perform.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены CLONES (USD)

Сколько будет стоить CLONES (CLONES) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов CLONES (CLONES) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для CLONES.

Проверьте прогноз цены CLONES!

CLONES на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика CLONES (CLONES)

Понимание токеномики CLONES (CLONES) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CLONES прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о CLONES (CLONES) Сколько стоит CLONES (CLONES) на сегодня? Актуальная цена CLONES в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена CLONES в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена CLONES в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация CLONES? Рыночная капитализация CLONES составляет $ 303,26K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение CLONES? Циркулирующее предложение CLONES составляет 975,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) CLONES? CLONES достиг максимальной цены (ATH) в 0,00472169 USD . Какова была минимальная цена CLONES за все время (ATL)? CLONES достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов CLONES? Объем торгов за последние 24 часа для CLONES составляет -- USD . Вырастет ли CLONES в цене в этом году? CLONES может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CLONES для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии CLONES (CLONES)