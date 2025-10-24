Что такое Clean Food (CF)

CF Token is a digital asset designed to enhance transparency and traceability across multiple industries, including food, cosmetics, pharmaceuticals, and more. By leveraging blockchain technology, it ensures product authenticity and promotes sustainable practices. Cleanfood is a pioneering platform dedicated to enhancing transparency and sustainability in consumer products. By leveraging advanced technologies such as QR codes and blockchain, cleanfood empowers users to trace the origins and processes of the items they wear and consume.

Источник Clean Food (CF) Whitepaper Официальный веб-сайт

CF на местную валюту

Токеномика Clean Food (CF)

Понимание токеномики Clean Food (CF) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CF прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Clean Food (CF) Сколько стоит Clean Food (CF) на сегодня? Актуальная цена CF в USD – 0,00351079 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена CF в USD? $ 0,00351079 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена CF в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Clean Food? Рыночная капитализация CF составляет $ 308,95K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение CF? Циркулирующее предложение CF составляет 88,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) CF? CF достиг максимальной цены (ATH) в 0,03350273 USD . Какова была минимальная цена CF за все время (ATL)? CF достиг минимальной цены (ATL) в 0,00116004 USD . Каков объем торгов CF? Объем торгов за последние 24 часа для CF составляет -- USD . Вырастет ли CF в цене в этом году? CF может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CF для более подробного анализа.

