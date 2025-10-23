Текущая цена Chili Coin сегодня составляет 0,00083001 USD. Следите за обновлениями цены CHI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CHI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Chili Coin сегодня составляет 0,00083001 USD. Следите за обновлениями цены CHI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CHI прямо сейчас на MEXC.

Цена Chili Coin (CHI)

Не в листинге

Текущая цена 1 CHI в USD:

$0,00083001
0,00%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации.
График цены Chili Coin (CHI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:33:27 (UTC+8)

Информация о ценах Chili Coin (CHI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
Мин 24Ч
$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0
$ 0,00131437
$ 0,00079925
--

--

-6,89%

-6,89%

Текущая цена Chili Coin (CHI) составляет $0,00083001. За последние 24 часа CHI торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена CHI за все время составляет $ 0,00131437, а минимальная – $ 0,00079925.

Что касается краткосрочной динамики, CHI изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -6,89% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Chili Coin (CHI)

$ 4,88M
--
$ 83,00M
5,88B
100 000 000 000,0
Текущая рыночная капитализация Chili Coin составляет $ 4,88M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CHI составляет 5,88B, а общее предложение – 100000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 83,00M.

История цен Chili Coin (CHI) в USD

За сегодня изменение цены Chili Coin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Chili Coin на USD составило $ -0,0002035251.
За последние 60 дней изменение цены Chili Coin на USD составило $ -0,0000992085.
За последние 90 дней изменение цены Chili Coin на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -0,0002035251-24,52%
60 дней$ -0,0000992085-11,95%
90 дней$ 0--

Что такое Chili Coin (CHI)

Developing the world’s first global, frictionless, loyalty coin for shoppers.

Introducing the Chili Coin (CHI) More than a decade in the making, the Chili Coin is a purpose-built, on-chain loyalty token designed for the next generation of digital rewards. We first tested a token in December 2017 which we learned was too early for the ecosystem. Now, with clearer regulations, robust infrastructure and growing public awareness, the timing is perfect. Brands need: • A simple, consumable token that feels like a reward and lives on-chain • Flexible engagement tools—open or closed loop, gamified by agencies, brands or distributors • Modern loyalty experiences that go beyond coupons and rebates • A unified solution for managing rewards across partners and IP holders

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Chili Coin (CHI)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Chili Coin (USD)

Сколько будет стоить Chili Coin (CHI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Chili Coin (CHI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Chili Coin.

Проверьте прогноз цены Chili Coin!

CHI на местную валюту

Токеномика Chili Coin (CHI)

Понимание токеномики Chili Coin (CHI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CHI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Chili Coin (CHI)

Сколько стоит Chili Coin (CHI) на сегодня?
Актуальная цена CHI в USD – 0,00083001 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена CHI в USD?
Текущая цена CHI в USD составляет $ 0,00083001. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Chili Coin?
Рыночная капитализация CHI составляет $ 4,88M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение CHI?
Циркулирующее предложение CHI составляет 5,88B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) CHI?
CHI достиг максимальной цены (ATH) в 0,00131437 USD.
Какова была минимальная цена CHI за все время (ATL)?
CHI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00079925 USD.
Каков объем торгов CHI?
Объем торгов за последние 24 часа для CHI составляет -- USD.
Вырастет ли CHI в цене в этом году?
CHI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CHI для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:33:27 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.