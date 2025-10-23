Что такое Chili Coin (CHI)

Developing the world’s first global, frictionless, loyalty coin for shoppers. Introducing the Chili Coin (CHI) More than a decade in the making, the Chili Coin is a purpose-built, on-chain loyalty token designed for the next generation of digital rewards. We first tested a token in December 2017 which we learned was too early for the ecosystem. Now, with clearer regulations, robust infrastructure and growing public awareness, the timing is perfect. Brands need: • A simple, consumable token that feels like a reward and lives on-chain • Flexible engagement tools—open or closed loop, gamified by agencies, brands or distributors • Modern loyalty experiences that go beyond coupons and rebates • A unified solution for managing rewards across partners and IP holders Developing the world’s first global, frictionless, loyalty coin for shoppers. Introducing the Chili Coin (CHI) More than a decade in the making, the Chili Coin is a purpose-built, on-chain loyalty token designed for the next generation of digital rewards. We first tested a token in December 2017 which we learned was too early for the ecosystem. Now, with clearer regulations, robust infrastructure and growing public awareness, the timing is perfect. Brands need: • A simple, consumable token that feels like a reward and lives on-chain • Flexible engagement tools—open or closed loop, gamified by agencies, brands or distributors • Modern loyalty experiences that go beyond coupons and rebates • A unified solution for managing rewards across partners and IP holders

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Chili Coin (CHI) Whitepaper Официальный веб-сайт

Прогноз цены Chili Coin (USD)

Сколько будет стоить Chili Coin (CHI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Chili Coin (CHI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Chili Coin.

Проверьте прогноз цены Chili Coin!

CHI на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Chili Coin (CHI)

Понимание токеномики Chili Coin (CHI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CHI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Chili Coin (CHI) Сколько стоит Chili Coin (CHI) на сегодня? Актуальная цена CHI в USD – 0,00083001 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена CHI в USD? $ 0,00083001 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена CHI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Chili Coin? Рыночная капитализация CHI составляет $ 4,88M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение CHI? Циркулирующее предложение CHI составляет 5,88B USD . Какова была максимальная цена (ATH) CHI? CHI достиг максимальной цены (ATH) в 0,00131437 USD . Какова была минимальная цена CHI за все время (ATL)? CHI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00079925 USD . Каков объем торгов CHI? Объем торгов за последние 24 часа для CHI составляет -- USD . Вырастет ли CHI в цене в этом году? CHI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CHI для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Chili Coin (CHI)