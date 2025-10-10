Токеномика Chili Coin (CHI) Откройте для себя ключевую информацию о Chili Coin (CHI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Chili Coin (CHI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chili Coin (CHI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,41M $ 6,41M $ 6,41M Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 5,87B $ 5,87B $ 5,87B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 109,31M $ 109,31M $ 109,31M Исторический максимум: $ 0,00131437 $ 0,00131437 $ 0,00131437 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00109309 $ 0,00109309 $ 0,00109309 Узнайте больше о цене Chili Coin (CHI) Купить CHI сейчас!

Информация о Chili Coin (CHI) Developing the world’s first global, frictionless, loyalty coin for shoppers. Introducing the Chili Coin (CHI) More than a decade in the making, the Chili Coin is a purpose-built, on-chain loyalty token designed for the next generation of digital rewards. We first tested a token in December 2017 which we learned was too early for the ecosystem. Now, with clearer regulations, robust infrastructure and growing public awareness, the timing is perfect. Brands need: • A simple, consumable token that feels like a reward and lives on-chain • Flexible engagement tools—open or closed loop, gamified by agencies, brands or distributors • Modern loyalty experiences that go beyond coupons and rebates • A unified solution for managing rewards across partners and IP holders Developing the world’s first global, frictionless, loyalty coin for shoppers. Introducing the Chili Coin (CHI) More than a decade in the making, the Chili Coin is a purpose-built, on-chain loyalty token designed for the next generation of digital rewards. We first tested a token in December 2017 which we learned was too early for the ecosystem. Now, with clearer regulations, robust infrastructure and growing public awareness, the timing is perfect. Brands need: • A simple, consumable token that feels like a reward and lives on-chain • Flexible engagement tools—open or closed loop, gamified by agencies, brands or distributors • Modern loyalty experiences that go beyond coupons and rebates • A unified solution for managing rewards across partners and IP holders Официальный сайт: https://www.chilicoin.io/home Whitepaper: https://www.chilicoin.io/rails/active_storage/blobs/proxy/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBOUtBSGc9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--eaf17a289486a7b31ed0bd702f54071795eacf45/Chili%20Coin%20(-CHI)%20Whitepaper.pdf

Токеномика Chili Coin (CHI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Chili Coin (CHI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHI, изучите текущую цену CHI!

Прогноз цены CHI Хотите узнать, куда может двигаться CHI? Наша страница прогноза цены CHI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена CHI прямо сейчас!

