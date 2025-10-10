Токеномика Chili Coin (CHI)

Токеномика Chili Coin (CHI)

Откройте для себя ключевую информацию о Chili Coin (CHI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 08:57:32 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Chili Coin (CHI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chili Coin (CHI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 6,41M
Общее предложение:
$ 100,00B
Оборотное предложение:
$ 5,87B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 109,31M
Исторический максимум:
$ 0,00131437
Исторический минимум:
$ 0
Текущая цена:
$ 0,00109309
Информация о Chili Coin (CHI)

Developing the world’s first global, frictionless, loyalty coin for shoppers.

Introducing the Chili Coin (CHI) More than a decade in the making, the Chili Coin is a purpose-built, on-chain loyalty token designed for the next generation of digital rewards. We first tested a token in December 2017 which we learned was too early for the ecosystem. Now, with clearer regulations, robust infrastructure and growing public awareness, the timing is perfect. Brands need: • A simple, consumable token that feels like a reward and lives on-chain • Flexible engagement tools—open or closed loop, gamified by agencies, brands or distributors • Modern loyalty experiences that go beyond coupons and rebates • A unified solution for managing rewards across partners and IP holders

Официальный сайт:
https://www.chilicoin.io/home
Whitepaper:
https://www.chilicoin.io/rails/active_storage/blobs/proxy/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBOUtBSGc9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--eaf17a289486a7b31ed0bd702f54071795eacf45/Chili%20Coin%20(-CHI)%20Whitepaper.pdf

Токеномика Chili Coin (CHI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Chili Coin (CHI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CHI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CHI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHI, изучите текущую цену CHI!

Прогноз цены CHI

Хотите узнать, куда может двигаться CHI? Наша страница прогноза цены CHI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

