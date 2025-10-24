Что такое catty (CATTY)

Catty is a community-driven meme token launched on the Solana blockchain. The token originated as a spontaneous creation by a long-time Ethereum user exploring Solana through the Jupiter Mobile app and Jupiter Studio. Initially intended as a lighthearted experiment with token launch tools, Catty quickly attracted attention from the Solana community due to its humorous backstory and organic social media presence. The project embraces a playful, meme-focused culture while leveraging the speed, low fees, and accessibility of Solana's ecosystem.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о catty (CATTY) Сколько стоит catty (CATTY) на сегодня? Актуальная цена CATTY в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена CATTY в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена CATTY в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация catty? Рыночная капитализация CATTY составляет $ 98,80K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение CATTY? Циркулирующее предложение CATTY составляет 999,95M USD . Какова была максимальная цена (ATH) CATTY? CATTY достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена CATTY за все время (ATL)? CATTY достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов CATTY? Объем торгов за последние 24 часа для CATTY составляет -- USD . Вырастет ли CATTY в цене в этом году? CATTY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CATTY для более подробного анализа.

