Что такое SLAP

Токеномика CatSlap (SLAP) Откройте для себя ключевую информацию о CatSlap (SLAP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен CatSlap (SLAP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CatSlap (SLAP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,47M $ 1,47M $ 1,47M Общее предложение: $ 7,55B $ 7,55B $ 7,55B Оборотное предложение: $ 3,95B $ 3,95B $ 3,95B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,80M $ 2,80M $ 2,80M Исторический максимум: $ 0,01007296 $ 0,01007296 $ 0,01007296 Исторический минимум: $ 0,0001589 $ 0,0001589 $ 0,0001589 Текущая цена: $ 0,00036881 $ 0,00036881 $ 0,00036881 Узнайте больше о цене CatSlap (SLAP) Купить SLAP сейчас!

Информация о CatSlap (SLAP) Официальный сайт: https://catslaptoken.com/ Whitepaper: https://catslaptoken.com/assets/documents/whitepaper.pdf

Токеномика CatSlap (SLAP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CatSlap (SLAP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SLAP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SLAP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SLAP, изучите текущую цену SLAP!

Прогноз цены SLAP Хотите узнать, куда может двигаться SLAP? Наша страница прогноза цены SLAP объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SLAP прямо сейчас!

