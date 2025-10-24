Что такое CATS (CATS)

CATS is an innovative Telegram and TON Consumer application that rewards Telegram users with unique $CATS tokens based on criteria such as account age, Telegram Premium Subscription Status, and activity level. The more active and engaged a user is, the more $CATS tokens they can earn. Additionally, users can invite friends to join the app and earn bonus tokens, collect CATS digital products, and post CAT Videos, creating a fun and interactive way to engage with the Telegram community.

Источник CATS (CATS) Официальный веб-сайт

Прогноз цены CATS (USD)

Сколько будет стоить CATS (CATS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов CATS (CATS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для CATS.

CATS на местную валюту

Токеномика CATS (CATS)

Понимание токеномики CATS (CATS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CATS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о CATS (CATS) Сколько стоит CATS (CATS) на сегодня? Актуальная цена CATS в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена CATS в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена CATS в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация CATS? Рыночная капитализация CATS составляет $ 556,43K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение CATS? Циркулирующее предложение CATS составляет 600,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) CATS? CATS достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена CATS за все время (ATL)? CATS достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов CATS? Объем торгов за последние 24 часа для CATS составляет -- USD . Вырастет ли CATS в цене в этом году? CATS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CATS для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии CATS (CATS)