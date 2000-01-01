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Топ токенов категории Тематика Wojak по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Тематика Wojak. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0.005482
-0.09%
-3.53%
-4.72%
$ 41.57M
$ 14.29M
2
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.001246
-0.40%
-2.20%
+4.09%
$ 18.64M
$ 52.03M
3
Wojak
Wojak
WOJAK
$ 0.00000005324
+0.54%
-2.66%
-14.01%
$ 18.03M
$ 3.73T
4
Chudjak
Chudjak
CHUD
$ 0.00094347
+0.27%
-0.01%
+1.63%
$ 874.53K
$ 3.63K
5
Retard Finder Coin
Retard Finder Coin
RFC
$ 0.00039845
+0.26%
-0.02%
-4.40%
$ 398.36K
$ 1.04K
6
DOOMER
DOOMER
DOOMER
$ 0.000299
+0.19%
-0.01%
+3.44%
$ 268.30K
$ 3.72
7
Boomer
Boomer
BOOMER
$ 0.000254
+0.24%
-0.00%
+2.93%
$ 235.48K
$ 39.35K
8
Soyjak
Soyjak
SOY
$ 0.00018356
+0.31%
-0.05%
+11.24%
$ 179.80K
$ 506.42
9
Wifejak
Wifejak
WIFE
$ 0.00017467
+0.14%
-0.01%
+0.06%
$ 174.67K
$ 4.47
10
Based Chad
Based Chad
CHAD
$ 2.06E-6
0.00%
-2.70%
-18.90%
$ 142.86K
--
11
PumpMindVirus
PumpMindVirus
PMV
$ 0.00010623
+0.21%
-0.00%
+5.14%
$ 106.15K
$ 914.09
12
Zoomer
Zoomer
ZOOMER
$ 8.994E-5
-0.32%
-11.90%
+8.01%
$ 89.46K
--
13
Cope
Cope
COPE
$ 9.612E-5
-0.30%
+1.50%
-5.78%
$ 85.92K
--
14
FATGF
FATGF
FATGF
$ 6.586E-5
-0.23%
-2.80%
+0.81%
$ 64.69K
--
15
forever alone
forever alone
ALONE
$ 3.818E-5
-0.31%
-9.70%
+0.39%
$ 38.16K
--
16
Brainlet
Brainlet
BRAINLET
$ 2.847E-5
-0.28%
-1.60%
-99.38%
$ 28.46K
--
17
Purple Wojak
Purple Wojak
PURK
$ 1.429E-5
-0.35%
-4.40%
+5.07%
$ 14.27K
--
18
Ameliajak
Ameliajak
AMELIAJAK
$ 1.277E-5
0.00%
+2.70%
+2.24%
$ 12.77K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Тематика Wojak и почему они так популярны?
Токены категории Тематика Wojak представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 18 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $80.95M.
Какой токен из категории Тематика Wojak демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Тематика Wojak, отслеживаемых на MEXC, AMELIAJAK продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 2.70% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Тематика Wojak находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 18 токенов категории Тематика Wojak, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Тематика Wojak относятся NPC, ONE, WOJAK. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Тематика Wojak?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Тематика Wojak составляет примерно $80.95M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Тематика Wojak, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.