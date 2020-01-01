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Топ токенов категории Токенизированное серебро по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Токенизированное серебро. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Matrixdock Silver
Matrixdock Silver
XAGM
$ 65.48
+0.05%
+0.03%
+8.21%
$ 4.78M
$ 24.77K
2
Silver rStock
Silver rStock
SLVR
$ 68.96
0.00%
--
0.00%
$ 221.91K
$ 844.62
3
SILVER
SILVER
KAG
$ 49.91
+0.53%
-0.76%
-1.60%
--
$ 2.14K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Токенизированное серебро и почему они так популярны?
Токены категории Токенизированное серебро представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 3 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $5.00M.
Какой токен из категории Токенизированное серебро демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Токенизированное серебро, отслеживаемых на MEXC, XAGM продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.03% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Токенизированное серебро находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 3 токенов категории Токенизированное серебро, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Токенизированное серебро относятся XAGM, SLVR, KAG. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Токенизированное серебро?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Токенизированное серебро составляет примерно $5.00M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Токенизированное серебро, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.