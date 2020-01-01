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Топ токенов категории Tokenized Credit по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Tokenized Credit. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1,044
%0,00
%0,00
+%0,10
$ 693,68M
--
2
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
STAC
$ 1.027,64
+%0,14
+%0,00
+%0,13
$ 102,97M
--
3
DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
DEJAAA
$ 1,043
%0,00
%0,00
+%0,10
$ 6,44M
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Tokenized Credit и почему они так популярны?
Токены категории Tokenized Credit представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 3 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $803.09M.
Какой токен из категории Tokenized Credit демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Tokenized Credit, отслеживаемых на MEXC, STAC продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Tokenized Credit находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 3 токенов категории Tokenized Credit, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Tokenized Credit относятся JAAA, STAC, DEJAAA. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Tokenized Credit?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Tokenized Credit составляет примерно $803.09M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Tokenized Credit, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.